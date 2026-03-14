Neuquén Emprende continúa este sábado y el municipio anunció nuevas capacitaciones para emprendedores

La edición especial de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, organizada en el marco del Mes de la Mujer, volvió a convocar a miles de vecinos y vecinas en el Parque Jaime de Nevares y continuará este sábado con una nueva jornada de feria, gastronomía y espectáculos en vivo.

Neuquén Emprende crece y suma formación para emprendedores

La propuesta reúne en esta oportunidad a más de 180 puestos entre emprendimientos y propuestas gastronómicas, que ocupan distintos sectores del predio y generan un circuito que invita a recorrer todo el parque.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó la convocatoria que tuvo esta segunda edición del año y el crecimiento que viene mostrando la feria como espacio de encuentro para emprendedores y para el público.

Por su parte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, señaló que la articulación entre ambas propuestas ya se consolidó dentro de la feria. “Confluencia de Sabores viene a darle servicios a la feria Neuquén Emprende. Realmente funciona muy bien y es una marca que ya está casi fusionada”, explicó.

La iniciativa combina producción local, gastronomía y espectáculos en vivo en un espacio público que se transformó en uno de los puntos de encuentro más convocantes de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que la integración entre ambas propuestas también genera un impacto económico en el sector. “La verdad que es eso: movimiento económico, un pulmón para la gastronomía y para los emprendedores y emprendedoras”, afirmó Pasqualini.

En paralelo al desarrollo de la feria, el municipio adelantó que en los próximos meses se retomarán las capacitaciones para emprendedores, con nuevas instancias de formación destinadas a fortalecer los proyectos locales.

Entre las propuestas que se preparan se incluye una capacitación específica para el sector gastronómico que participa de la feria.

Según explicó Pasqualini, los trayectos formativos desarrollados en los últimos años permitieron que muchos emprendimientos incorporaran herramientas de comercialización y formalización.

“Los trayectos formativos las fueron fortaleciendo y hoy muchas comercializan a través de redes, usan Mercado Pago, son monotributistas o venden regalos empresariales”, indicó la funcionaria. En ese proceso, agregó, se consolidó una comunidad de entre 800 y 900 emprendedores vinculados al programa.

La actual edición también recupera el espíritu con el que nació el programa Neuquén Emprende, orientado inicialmente a acompañar a mujeres que buscaban generar ingresos propios.

“Cuando nace, nace con el espíritu de acompañar a esas mujeres dependientes económicamente, muchas con hijos. Les permitió elaborar en sus casas y comercializar a través de la feria”, recordó Pasqualini.

La programación incluye además actividades culturales y shows en vivo. Durante la jornada del viernes se presentaron Joaquín Di Magic con un espectáculo infantil, Belu Misson, Carmesuit y el cierre musical de Skinnys.

Este sábado la grilla continuará con un taller de afroperuano, presentaciones musicales de Erika Sofía y Lunamítica, el set de DJs Acid Pair y el cierre artístico de la jornada.

Desde el municipio también adelantaron que ya se analiza una nueva edición de Neuquén Emprende para el 12 o 13 de abril, que marcaría el cierre de esta primera etapa del año antes del receso invernal, con el objetivo de retomar luego las actividades en agosto junto a los nuevos trayectos formativos.