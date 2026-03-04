Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el jueves 5 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para hacer mantenimiento en instalaciones. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 5 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el jueves
CALF indicó que los cortes programados para este 5 de marzo serán de la siguiente forma:
- De 08:00 a 11.00 hs: Desde Dr. Teodoro Luis Planas 5055. Corte autorizado para realizar mantenimiento en subestación transformadora.
- De 08:00 a 10:00 hs: Estación de servicio en Bahía Blanca y Perticone. Corte autorizado para realizar cambio de seccionadores y acometida trifásica.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar