¿Se terminó el calor de verano? El Alto Valle se prepara para un miércoles de clima cálido y poco viento

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle.

El Alto Valle atraviesa otro cambio de aire dejando atrás los días de calor extremo, característicos de la temporada de verano. Este tercer día de la semana se le dará lugar a un clima más cálido donde la máxima no superará los 25°C.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tanto en Neuquén como en Roca y Regina se espera una jornada de calor, nubes y viento. En líneas generales la temperatura máxima llegará a 24°C y la mínima se ubicará en los 9°C. El cielo se mantendrá entre nublado y despejado todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento que, luego de las ráfagas registradas el martes por la alerta amarilla, bajará su intensidad.

El detalle del clima en Neuquén

Temperatura en general: la máxima será de 24°C y la mínima de 9°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Por la mañana: cielo con nubosidad variable y 14°C. Viento del sur entre 23 y 31 km/h, sin ráfagas reportadas.

Durante la tarde: parcialmente despejado con 24°C. El viento vendrá del este a una velocidad de 13 a 22 km/h.

Por la noche: temperatura de 21°C. El viento mantendrá su dirección del este y su velocidad de 13 a 22 km/h.

El detalle del clima en Roca: