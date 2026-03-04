¿Se terminó el calor de verano? El Alto Valle se prepara para un miércoles de clima cálido y poco viento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 4 de marzo de 2026. Mirá el detalle del clima.
El Alto Valle atraviesa otro cambio de aire dejando atrás los días de calor extremo, característicos de la temporada de verano. Este tercer día de la semana se le dará lugar a un clima más cálido donde la máxima no superará los 25°C.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Tanto en Neuquén como en Roca y Regina se espera una jornada de calor, nubes y viento. En líneas generales la temperatura máxima llegará a 24°C y la mínima se ubicará en los 9°C. El cielo se mantendrá entre nublado y despejado todo el día.
Lo más destacado será la intensidad del viento que, luego de las ráfagas registradas el martes por la alerta amarilla, bajará su intensidad.
El detalle del clima en Neuquén
- Temperatura en general: la máxima será de 24°C y la mínima de 9°C, sin probabilidad de precipitaciones.
- Por la mañana: cielo con nubosidad variable y 14°C. Viento del sur entre 23 y 31 km/h, sin ráfagas reportadas.
- Durante la tarde: parcialmente despejado con 24°C. El viento vendrá del este a una velocidad de 13 a 22 km/h.
- Por la noche: temperatura de 21°C. El viento mantendrá su dirección del este y su velocidad de 13 a 22 km/h.
El detalle del clima en Roca:
- Temperatura en general: se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 9°C. No hay probabilidades de lluvia (0%) en todo el día.
- Por la mañana: El cielo tendrá nubosidad variable con una temperatura de 14°C. El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 23 y 31 km/h. No se registran ráfagas en este periodo.
- Durante la tarde: Estará parcialmente despejado y se alcanzará la máxima de 24°C. El viento rotará hacia el este bajando su intensidad con ráfagas de 35 km/h.
- Por la noche: El cielo estará mayormente despejado con 21°C. El viento vendrá desde el este (13 a 22 km/h) y se mantendrán las ráfagas de 31 km/h.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar