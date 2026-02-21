Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el domingo 22 de febrero en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar remodelaciones en el servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo domingo 22 de febrero.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

CALF indicó que el corte programado para este 20 de febrero será de la siguiente forma:
- Horario: De 06:00 a 13:00 hs.
- Zona afectada: desde 12 de Septiembre hasta Teodoro Planas entre Anaya e Ignacio Rivas.
- Motivos: Realizar remodelación del alimentador troncal de distribución de Media Tensión.
