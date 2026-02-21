¿Quién era? | Identificaron al hombre que fue hallado muerto en el canal de Fernández Oro, frente a la Ruta 65

Identificaron al hombre que fue hallado muerto en el canal de Fernández Oro, frente a la Ruta 65 Foto: Gentileza.

El pasado jueves en la ciudad de Fernández Oro se halló el cuerpo de un hombre. El mismo había aparecido flotando en el interior de un canal y según la primera información, no presentaba signos de criminalidad aunque la Justicia igual intervino para esclarecer lo ocurrido.

Quién era el hombre que apareció muerto en Fernández Oro

El cuerpo tras ser retirado del canal fue trasladado a la morgue donde le realizaron las pericias correspondientes. De esta manera se logró conocer que el mismo pertenecía a un hombre identificado como Claudio Alejandro Del Valle Nadares.

Nadares tenía aproximadamente 37 años y era oriundo de la ciudad de Fernández Oro.

En cuanto a las causas de muerte, fuentes oficiales reiteraron que no presentaba signos de criminalidad y señalaron que tenía un traumatismo raquimedular. Estiman que el hombre al tirarse al agua, se golpeó y recibió una lesión mortal.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo en Fernández Oro

El cuerpo fue encontrado a pocos metros de una estación de servicio.. La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes de la investigación. No presentaba signos de criminalidad.

El jueves por la mañana se realizaron las primeras pericias para determinar qué ocurrió. Trabajó personal de Fiscalía, Cuerpo de Investigaciones, efectivos de la Comisaría 26 de Fernández Oro y Gabinete Criminalístico.

Según comunicó el Ministerio Público Río Negro, el hallazgo fue realizado por un trabajador que efectuaba tareas de limpieza en el sector y dio inmediato aviso a las autoridades.

Intervino la Fiscalía de turno junto al Cuerpo de Criminalística, cuyos informes preliminares no advirtieron signos de criminalidad a simple vista en el lugar, precisaron.