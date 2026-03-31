Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para miércoles 1 de abril en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para cambio de elementos y mantenimiento. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 1 de abril.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será:
- Zona: barrio Alta Barda, 14 de Octubre y Coopol
- Horario: De 07:00 a 13.00 hs.
- Motivo: Remodelar instalaciones troncales de distribución, toma de muestras de aceite para análisis y certificación libre de PCB.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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