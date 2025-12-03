Servicio a la comunidad: YPF realizará un simulacro general de emergencia en Plaza Huincul

YPF informó que el próximo jueves 4 de diciembre a las 10:00 llevará adelante un simulacro general de emergencia en la Planta Estabilizadora A-190, ubicada dentro del Complejo Industrial Plaza Huincul. El ejercicio forma parte de los protocolos periódicos que la empresa desarrolla para evaluar su capacidad de respuesta operativa y la articulación con organismos externos.

Simulacro general de YPF en Plaza Huincul

Según detallaron desde la compañía, el objetivo principal es evaluar la preparación, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar los procedimientos de actuación ante incidentes que puedan involucrar instalaciones industriales o a la comunidad cercana.

El simulacro contará con la participación de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía, Tránsito y servicios de salud, por lo que se prevé un importante movimiento de unidades de emergencia, la activación de sirenas y un amplio despliegue operativo en el área del complejo.

Asimismo, durante el desarrollo del ejercicio podrían registrarse cortes temporales de calles y desvíos de tránsito en zonas cercanas, por lo que se solicita a los vecinos mantener la calma y acatar las indicaciones del personal destinado al operativo.

Desde YPF remarcaron que este tipo de entrenamientos son fundamentales para “garantizar la seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente”, y forman parte de las políticas preventivas que la empresa realiza regularmente.