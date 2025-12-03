Ayuda Escolar diciembre 2025: Cuándo son las fechas de cobro y cuánto es el monto que se paga 

Según define la página Web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Ayuda Escolar Anual «es un apoyo económico para acompañar a todos los niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo».

Esta ayuda está destinada a personas que tienen hijos a cargo en edad escolar y que reciban la Asignación Familiar por Hijo o Hijo con Discapacidad; y la Asignación Universal por Hijo o Hijo con Discapacidad.

Los requisitos del nene/a es para poder cobrarla es que tengan entre 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años. Deben asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Si el hijo posee alguna discapacidad, no hay límite de edad para cobrarla y debe «asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación», indica la página.

Cómo tramitar el cobro

Para tramitar el cobro se debe presentar el certificado de escolaridad emitido por la institución donde estudia el menor. El trámite puede hacerse desde la web o la aplicación Mi ANSES siguiendo estos pasos. Para ello debés tener el CUIL y clave de seguridad social.

En la sección Hijos se selecciona «Presentar Certificado Escolar», se genera el formulario correspondiente para cada alumno, se imprime y se lleva a la escuela para que lo llenen. Luego habrá que volver a ingresar a Mi ANSES y cargarlo completo. Luego se cobrará dentro de los plazos estipulados.

Ayuda Escolar diciembre 2025: fechas de cobro y cuánto se paga

Esta asignación que ANSES entrega para acompañar los gastos educativos (desde útiles hasta uniformes), tiene diferencia con otras que tuvieron aumentos en los últimos meses, ya que conserva los valores que se definen a principio de año. Sin embargo, el Gobierno dispuso un refuerzo excepcional que equipara los montos en todo el país, garantizando que cada familia reciba el mismo importe, sin importar la zona geográfica.

En marzo de 2025 comenzó el pago que incluye un refuerzo extraordinario, de manera que la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por hijo, monto unificado para todas las provincias. Además, quienes todavía no realizaron el trámite tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para completar el proceso.

De esa forma, las familias que cumplan los requisitos podrán asegurarse el cobro antes del cierre del año o durante los primeros meses de 2026.

La Resolución de ANSeS 297/25 sancionada en el Boletín Oficial en septiembre, indica que los valores base de la Ayuda Escolar Anual vigentes son los siguientes:

Valor general: $42.039

Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y departamentos de Mendoza, Salta y Formosa): $56.075

Zona 2 (Chubut): $70.135

Zona 3 (Catamarca, Jujuy y Salta, en regiones mineras o de baja densidad poblacional): $83.797

Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego): $83.797

A estos importes se sumó el refuerzo dispuesto por el Decreto 63/25, que estableció una suma extra de:

Valor general: $41.961

Zona 1: $28.925

Zona 2: $14.865

Zona 3: $1.203

Zona 4: $1.023

Fechas de cobro y plazos para presentar el certificado

Aunque la mayoría de los cobros suelen realizarse entre marzo y abril, todavía hay tiempo para presentar la documentación correspondiente. La ANSES recuerda que el certificado escolar puede subirse hasta el 31 de diciembre de 2025, ya sea desde la app Mi ANSES o a través del sitio oficial del organismo.

En cuanto a los plazos de pago, el sistema prevé que la acreditación se realice entre 60 y 90 días después de la carga del formulario, por lo que quienes lo presenten en los primeros días de diciembre podrían recibir el monto antes de fin de año o en los primeros meses de 2026.