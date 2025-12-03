Subas al Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta agosto de 2026: meses a meses de cuanto será el aumento

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante un decreto. Tras el fracaso de las negociaciones, los montos se incrementarán de forma escalonada. El salario mensual alcanzará los $376.600 para agosto de 2026.

El Gobierno Nacional oficializó las nuevas subas para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante un decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La Resolución 9/2025 fija incrementos escalonados que irán desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026.

Para el último mes de aplicación, el salario mensual alcanzará los $376.600 para los trabajadores a jornada completa, lo que representa un impacto directo en millones de beneficiarios en el país.

La determinación del Ejecutivo surge tras el fracaso de las negociaciones en la última reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Celebrada el pasado 26 de noviembre de manera virtual, los representantes sindicales y empleadores no lograron consensuar un monto. Esta falta de acuerdo habilitó al Gobierno a fijar los nuevos valores a través de un decreto, tal como viene ocurriendo en otras ocasiones.

A partir del 1° de noviembre de 2025, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados con jornada legal completa se fijará en $328.400, superando los $322.200 vigentes hasta agosto de ese año. Para los jornalizados, el valor de la hora será de $1.642, un aumento significativo respecto a los $1.610 anteriores. Estos ajustes marcan el inicio de la nueva escala de actualizaciones para los próximos meses.

El cronograma completo de aumentos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El cronograma de incrementos detalla que el salario mínimo mensual será de $334.800 en diciembre de 2025 y alcanzará los $341.000 en enero de 2026. Posteriormente, los valores seguirán en ascenso, llegando a $346.800 en febrero y $352.400 en marzo. La progresión culminará en agosto de 2026 con un monto de $376.600 mensuales, mientras la hora para jornalizados se fijará en $1.883.

La resolución abarca a todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la Ley 20.744, y el Régimen de Trabajo Agrario. También incluye a la Administración Pública Nacional y a los organismos estatales que actúen como empleadores. Se exceptúan las situaciones de contratos a tiempo parcial y trabajadores menores de edad, quienes percibirán el salario mínimo de forma proporcional a su jornada.