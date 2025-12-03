Gobierno modificó el cálculo de jubilaciones iniciales desde diciembre de 2025: los detalles

El Gobierno nacional oficializó una modificación fundamental en la forma de calcular las jubilaciones iniciales a partir de diciembre de 2025. La Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aprobó mediante Disposición 29/2025 un nuevo índice combinado. Este sistema actualizará las remuneraciones utilizadas para determinar el primer haber jubilatorio, buscando un monto inicial más representativo de la vida laboral activa de los futuros beneficiarios.

Es crucial destacar que esta medida impactará exclusivamente a los nuevos jubilados que ingresen al sistema. La fórmula de movilidad vigente, que asegura aumentos mensuales por inflación para quienes ya perciben sus haberes, no sufrirá alteraciones, según aclararon desde el gobierno. La reforma se centra únicamente en la determinación del valor inicial con el que un trabajador comenzará a cobrar su jubilación.

El nuevo esquema reemplaza al mecanismo que estuvo vigente hasta noviembre y busca, principalmente, que los futuros beneficiarios reciban haberes iniciales más acordes con la evolución real de los salarios. Asimismo, busca considerar de manera más precisa el efecto acumulado de la inflación de los últimos años sobre las remuneraciones. El Ministerio de Capital Humano indicó que el objetivo es mejorar la equidad y la transparencia del sistema previsional argentino.

Cambios en las jubilaciones iniciales: a quiénes alcanzan las modificaciones

Esta importante disposición alcanzará a todos los trabajadores que finalicen su vida laboral activa a partir del 30 de noviembre de 2025. También será aplicable para quienes inicien su trámite jubilatorio desde el 1° de diciembre de ese mismo año, marcando un hito en el cálculo de sus beneficios. A diferencia del sistema anterior, las remuneraciones históricas, que son la base del cálculo, se actualizarán trimestralmente, reduciendo así el rezago que solían generar las fórmulas de ajuste previas.

El índice combinado aprobado incorpora dos variables centrales para su elaboración, con el fin de asegurar una mayor coherencia en los haberes iniciales. Por un lado, se utilizará el RIPTE, un indicador clave que sigue la evolución de los salarios registrados formalmente. Por el otro, se integrará el Índice de Movilidad Previsional, establecido por la Ley 27.260, que define los incrementos trimestrales para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de todo el sistema.

Ambos componentes se integrarán en una fórmula única, la cual será elaborada y publicada cada tres meses por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. Este procedimiento seguirá estrictamente los lineamientos del Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021.

De esta manera, se pretende asegurar que la actualización de las remuneraciones sea constante, transparente y técnicamente consistente con el comportamiento económico del país.