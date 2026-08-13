Sele Vera y Los Pampas le pusieron el broche de oro a la noche inaugural de la Fiesta Nacional de la Nieve 

Sele Vera y Los Pampas fueron los encargados de cerrar la jornada del jueves en la 55ª Fiesta Nacional de la Nieve, con un show que convocó a miles de vecinos y turistas en el escenario principal del Centro Cívico de Bariloche.

Con su particular estilo de chamamé romántico y campero, la agrupación barilochense fie la encargada del cierre de la jornada. La presentación estuvo marcada por la cercanía entre Sele Vera y el público local, en una noche en la que la artista volvió a presentarse ante su gente.

La agrupación interpretó sus clásicos y versiones de canciones populares adaptadas a su particular estilo, que hicieron bailar a buena parte de los vecinos y turistas que se acercaron hasta el Cívico.

El show de Sele Vera y Los Pampas puso el cierre musical a una jornada que también tuvo como uno de sus principales atractivos la tradicional Bajada de Antorchas, uno de los eventos más esperados de la Fiesta Nacional de la Nieve.

La banda barilochense se despidió del escenario del Centro Cívico con ovaciones después de una presentación que reunió a miles de personas y volvió a poner en primer plano a uno de los grupos musicales surgidos de la ciudad.

Cronograma completo de la Fiesta Nacional de la Nieve

VIERNES 14

17 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

17:30 hs. Topa en Centro Civico

19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico

20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve

21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico

SABADO 15

9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos

12 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre

18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico

16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos

19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico

20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico

21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico

22:30 hs Show de Drones

DOMINGO 16

12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera

12 a 19 Colectividades en calle Mitre.

19:00 hs Turf en el Centro Civico

20 hs Elección Reina de la Nieve

21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico

22:30. hs. Cierre final con Show de Drones