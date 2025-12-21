Sorteo Extraordinario de Navidad: el primer premio de $900 millones se fue a Jujuy

El momento más esperado del año llegó y el bolillero determinó que el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad fuera para el número 75780. Este billete, que resultó ganador de los $900 millones gracias al duplicador, fue vendido en Jujuy, llevando la alegría de las fiestas a esa provincia.

Pero la suerte no se quedó ahí, ya que el segundo premio correspondió al 13001, repartiendo 90 millones de pesos con duplicador, mientras que el tercer puesto fue para el número 00285, que entregó un total de 42 millones de pesos a los afortunados poseedores de esa boleta.

Sorteo Extraordinario de Navidad: los números de la suerte

Además de los premios principales por billete, la Lotería Unificada premió la fidelidad de quienes compraron el certificado entero.

El gran ganador del auto Fiat Cronos 0km fue el número 21417, un premio que se entrega directamente al billete completo y que genera una de las mayores expectativas de la noche. También se realizaron dos sorteos especiales de $11.000.000 cada uno a la fracción, donde resultaron ganadores el número 86410 (Fracción 10) y el número 28522 (Fracción 3), demostrando que incluso con una parte del billete la suerte puede estar de tu lado.

Para los que todavía no revisaron sus boletas, el duplicador de este sorteo emisión Nº 2705 resultó ser el número 8, una cifra clave que permitió multiplicar los montos originales de los premios principales. Si participaste con la Chequera Premium Black o compraste tu fracción en Lotería La Neuquina, es el momento de chequear detalladamente los resultados completos para ver si tu número figura en la lista de ganadores.

Este sorteo federal vuelve a demostrar que la ilusión de Navidad se reparte por todo el país, cerrando el año con nuevos millonarios en diferentes puntos de la Argentina.

Neuquén: la oportunidad de ganar con el Sorteo de Fin de año 2025

Si la suerte no acompañó en Navidad 2025, el Sorteo de Fin de Año aparece como la revancha ideal. Aunque suele tener un pozo levemente menor al de Navidad, sigue siendo uno de los más abultados del año.

Este sorteo se realiza tradicionalmente entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Al igual que el anterior, cuenta con diversas escalas de premios y el sistema de «recompensa por terminación», lo que aumenta las probabilidades de recuperar la inversión inicial.