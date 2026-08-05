No habrá pagos de Anses el 17 de agosto: por qué se interrumpe el cronograma y cuándo se reanudan los cobros

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario oficial de pagos correspondientes al mes de agosto 2026. Las fechas de cobro son para jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, familiares y el resto de las prestaciones que administra el organismo.

Cabe recordar que la entidad dispuso un incremento del 1,89% para todos los haberes y asignaciones en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Además, quienes perciben haberes mínimos reciben un bono extraordinario de $70.000

Sin embargo, al mismo tiempo que se lanzó el cronograma se confirmó que este mes habrá una modificación por el feriado nacional del lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

De acuerdo a lo explicado por la entidad, la interrupción impactará en el cronograma de pagos previsto para esa semana aunque se aclaró que las acreditaciones se reanudarán al día siguiente, según la terminación del DNI.

Cómo queda el calendario de pagos

Anses informó que para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el cronograma comenzará el 10 de agosto con los DNI terminados en 0 y se harán de la siguiente manera:

11 de agosto: DNI terminados en 1.

12 de agosto: DNI terminados en 2.

13 de agosto: DNI terminados en 3.

14 de agosto: DNI terminados en 4.

Tras el feriado del lunes 17 de agosto, los pagos seguirán así:

18 de agosto: DNI terminados en 5.

19 de agosto: DNI terminados en 6.

20 de agosto: DNI terminados en 7.

21 de agosto: DNI terminados en 8.

24 de agosto: DNI terminados en 9.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Por otra parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 25 y el 31 de agosto, según la terminación del DNI.