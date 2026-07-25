Vozinha, la revelación del Mundial, será refuerzo de un grande de Sudamérica

En las últimas horas se confirmó un traspaso inesperado en el mundo del futbol. Vozinha, el arquero revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026, jugará en Colo Colo a partir del segundo semestre de 2026.

Así lo confirmó el presidente del club Aníbal Mosa: «Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile». Además, anunció que la presentación se hará en el Estadio Monumental del Cacique, ante miles de personas. El futbolista africano firmará un contrato de 18 meses, hasta fines de 2027. Quien también confirmó la transferencia fue Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases.

🚨🇨🇻 Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. 🇨🇱 pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

El portero de 40 años fue la gran sensación de la Copa del Mundo. Sus tremendas atajadas en el debut y empate sin goles ante España lo llevaron de ser un futbolista desconocido a tener más de 29 millones de seguidores en sus redes sociales.

También mostró un gran nivel ante Argentina en 16avos de final, donde fue una de las figuras en la derrota y eliminación (3-2) ante el equipo de Scaloni. Luego, integró el once ideal del Mundial, junto a grandes figuras como Messi, Mbappe y Haaland.

En las redes sociales de Colo Colo ya comenzaron a palpitar su llegada, con un saludo trilingüe: «Bienvenido, Welcome, Bem-Vindo. Te esperamos en el Estadio Monumental», acompañado con la moderna frase de «Aura» con una foto de sus inconfundibles rulos.

En su primera experiencia en el continente sudamericano, compartirá plantel con los argentinos Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero, además de ser dirigido por otro argentino: Fernando Ortiz.

Lo curioso es que otra estrella emergente de este Mundial también continuará su carrera en Sudamérica. Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda, saltó a la fama gracias a un influencer argentino y sumó más de 5 millones de seguidores en Instagram. Tras su experiencia mundialista, firmó contrato con Olimpia de Paraguay y disputará la Copa Sudamericana con el Decano.