Tormenta de Santa Rosa 2025: cuándo puede llegar y qué precauciones se debe tomar

Los últimos días agosto 2025 podría llegar una intensa tormenta en el centro y noroeste del país. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no puede adelantar la fecha, se trataría de la popular tormenta de Santa Rosa. Acá te dejamos los detalles.

Tormenta de Santa Rosa: por qué se llama así y qué dicen los especialistas

La tormenta de Santa Rosa es un fenómeno meteorológico que, año tras año, llama la atención. Este evento, asociado a la efeméride religiosa de Santa Rosa de Lima celebrada el 30 de agosto, genera expectativas por la creencia popular de que, alrededor de esa fecha, suele producirse una tormenta de gran intensidad.

Más allá de estar relacionada con cuestiones religiosas, la tormenta de Santa Rosa tiene su explicación científica. “Desde mediados y finales de agosto, la atmósfera es sometida a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera”, explicó a Infobae el climatólogo José Luis Stella, del Servicio Meteorológico Nacional.

“Esto favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de una tormenta y esos factores se registran frecuentemente en el centro y noreste del país en esta época del año”, agregó. Sin embargo, en regiones como la Patagonia no es común que se formen esas tormentas.

Tormenta de Santa Rosa: pautas de seguridad al manejar con lluvias

La tormenta de Santa Rosa es conocida popularmente por traer lluvias intensas que pueden complicar la circulación vehicular. Ante este escenario, autoridades nacionales emitieron una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos al conducir en estas condiciones adversas: