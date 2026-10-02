Tormentas, viento, Zonda, lluvia y nieve: así es el mapa de alertas para la Patagonia y todo el país

Este 2 de octubre se presenta como una de las jornadas más complicadas para la Argentina y algunas provincia de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas que combinarán tormentas, lluvias intensas, viento, granizo, nieve y hasta Zonda.

Las alertas que impactan en la Patagonia y el país

Según el mapa publicado por el organismo nacional, todas las provincias patagónicas permanecen bajo alerta por diversos fenómenos meteorológicos.

El aviso por tormentas rige para Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis. La zona delimitada en amarillo registrará precipitaciones de variada intensidad -algunas localmente fuertes-, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas superiores a los 70 km/h. Se estiman valores acumulados de entre 10 y 20 mm, superables de forma puntual.

Por su parte, la alerta por lluvias persistentes abarca sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con acumulados previstos de 10 a 35 mm. Los mayores montos se concentrarán en la franja cordillerana, donde los fenómenos podrán darse en forma de lluvia o nieve.

En tanto, las nevadas de variada intensidad afectarán la cordillera de La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, proyectándose un acumulado de entre 20 y 40 centímetros.

El viento se sentirá en Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y San Luis, con corrientes del sector norte de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que alcanzarían los 70 km/h.

Finalmente, el viento Zonda alcanzará únicamente a Mendoza, San Juan y La Rioja, con intensidades de 30 a 40 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h. Este fenómeno provocará reducción de la visibilidad, un repentino ascenso de la temperatura y condiciones de extrema sequedad ambiental.