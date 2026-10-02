Río Negro será sede de una jornada de vinculación comercial entre PyMEs y cadenas nacionales

El próximo martes 6 de octubre se realizará una jornada de vinculación comercial de las PyMEs de Río Negro con supermercados, distribuidores, mayoristas y cadenas de retail de alcance nacional. El evento es organizado por el Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN) y se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Fruticultura de Allen de 9 a 17.

Contará con la participación de 20 PyMEs de la provincia. La convocatoria está abierta a distintos segmentos de la industria alimentaria, entre ellos frutas frescas, frutos secos, carnes, pescados, bebidas y productos gourmet.

El objetivo será vincular a estas empresas locales con las grandes cadenas nacionales. La jornada propondrá un esquema de reuniones comerciales B2B individuales, diseñado para generar un contacto directo entre las empresas rionegrinas y representantes de supermercados, distribuidores, mayoristas.

La idea principal es que cada empresa que asista pueda presentar su propuesta, conocer las demandas del mercado y detectar oportunidades concretas de incorporación de sus productos en nuevos mercados. La importancia de esta jornada radica en acercar a las PyMEs a la dinámica comercial de las grandes cadenas y brindarles herramientas para desarrollar estrategias de ingreso y posicionamiento en el mercado. Además, se puntualizará sobre la capacidad de abastecimiento, planificación, presentación comercial y conocimiento de las condiciones que demanda cada canal.

Sergio Iglesias, director ejecutivo de ADERN, remarcó la importancia de este evento: «Esta ronda representa una oportunidad concreta para que nuestras empresas puedan sentarse frente a compradores que tienen una llegada comercial muy importante y presentarles directamente lo que producen».

En la misma línea, Bettiana Gabilondo, subsecretaria de Comercio Interior y Promoción de ADERN, enfatizó sobre el objetivo de esta iniciativa: «Trabajar sobre la comercialización implica acompañar a las empresas para que puedan identificar oportunidades y prepararse para responder a las demandas de los distintos mercados».

La jornada se realizará con participación limitada y bajo validación del perfil de las empresas, de acuerdo con las características de la propuesta.