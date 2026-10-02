María O’Donnell en la Feria del Libro de Roca este viernes: presenta «Montoneros, una historia visual», a qué hora y qué tiene de particular su obra

O’Donnell contó que uno de los motivos para publicar el libro fue la necesidad de contar con herramientas para discutir ese período.

María O’Donnell llega este viernes al auditorio Jorge Luis Borges de la Feria Municipal del Libro de Roca para presentar “Montoneros, una historia visual”, una investigación que reconstruye diez años de la historia de la organización a través de fotografías, documentos, archivos y testimonios.

La actividad forma parte del segundo día del evento, que se desarrolla en el Predio Ferial ubicado en la calle Tronador al 260. La entrada es libre y gratuita y el espacio permanecerá abierto hasta las 23 con propuestas culturales, shows y puestos gastronómicos.

María O’Donnell presenta en Roca: «Montoneros, una historia visual»

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO la semana pasada, O’Donnell contó que el libro es un recorrido organizado en cinco capítulos que abarcan diez años. Para la realización de la obra, O’Donnell trabajó junto con el historiador Hernán Confino con quien hizo recortes a partir de acontecimientos que marcaron tanto a la organización como la relación con el expresidente Juan Domingo Perón.

Una de las particularidades de la obra está en los materiales que reúne. La investigación incorpora fotografías y documentos que permanecieron durante décadas en archivos públicos, colecciones privadas y manos de particulares, con aportes del CeDInCI, la Comisión Provincial por la Memoria y fotógrafas como Alicia Sanguinetti y Sara Facio.

María O’Donnell dice presente este viernes en la Feria del Libro de Roca.

La propia tapa del libro surgió de uno de esos hallazgos. O’Donnell contó que se trata de fotografías que alguien encontró tiradas en la calle y que terminaron vinculadas con el archivo del CeDInCI. “Todo ese material me encantó”, explicó sobre el trabajo de búsqueda que también la llevó a recorrer el mundo de los coleccionistas de objetos y documentos de los años 70.

La presentación será a las 20 en el auditorio Jorge Luis Borges. La agenda del día también incluye en ese auditorio la presentación de los libros “La estafa de la feminidad” y “Maternidad: ¿deseo o mandato?”, de Lala Pasquinelli, a las 18, y el espectáculo “Cosas de aves”, previsto para las 22.