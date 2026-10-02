García Cuerva analizó el panorama social antes de la llegada del Papa: «Verá a un país que no baja los brazos»

Jorge García Cuerva anticipó el escenario que encontrará el Papa en Argentina y convocó a la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. (Foto: Clarín Fotografía)

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Jorge García Cuerva, se refirió al escenario social y comunitario que encontrará la visita del papa León XIV en el país. En diálogo con la prensa, luego de oficiar una misa en la Catedral Metropolitana, señaló las dificultades vinculadas a la pobreza y las tensiones políticas, pero remarcó de forma tajante que el Pontífice se encontrará con «un país que no baja los brazos».

La reflexión de la máxima autoridad eclesiástica porteña se dio en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una movilización masiva que reunirá a fieles de todo el país y que la Iglesia asume como un paso clave de preparación comunitaria y logística antes de las actividades previstas para noviembre.

El diagnóstico social de García Cuerva: polarización, realidad económica y la cultura del trabajo

Consultado sobre las características del país que recibirá la visita apostólica, García Cuerva se refirió al impacto de las disputas políticas en la vida cotidiana. «Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta», explicó ante los micrófonos, advirtiendo que en el debate público «la descalificación y la intolerancia están a la orden del día».

En el plano social, el arzobispo repasó el arrastre estructural de las dificultades materiales: «Duele ver un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años. Es una Argentina que está en crisis hace tiempo».

Frente a ese cuadro, el titular del arzobispado equilibró su mensaje al poner en valor la entereza de la ciudadanía: «También se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, por el sacrificio y que siguen luchando para salir adelante sin bajar los brazos«.

Peregrinación a Luján: trabajo conjunto con el Estado y preparativos para noviembre

La tradicional caminata de 60 kilómetros hacia la Basílica de Luján iniciará este sábado desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, convocada bajo el lema «Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos».

Para coordinar el trayecto y la asistencia sanitaria de los fieles, se articuló un dispositivo integral que suma a más de 20.000 voluntarios y a distintas áreas gubernamentales. «Estamos sentados a una misma mesa los gobiernos nacionales, locales y la Iglesia«, subrayó García Cuerva sobre la articulación institucional previa al oficio central del domingo a las 7.

El despliegue de este fin de semana servirá de experiencia directa para los esquemas organizativos de la agenda de noviembre, que contemplará celebraciones masivas en Buenos Aires, Córdoba y la propia Luján. «Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar», concluyó el arzobispo respecto al compromiso comunitario que demandará la llegada del Pontífice.