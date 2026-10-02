El nombre de un médico especialista ya luce en un bulevar de Cutral Co

El cartel que designa el nombre Neris Omar Torres al espacio público que separa dos barrios de Cutral Co se puede apreciar después del acto protocolar, donde quedó la señalética. El homenaje estuvo cargado de emoción de parte del profesional y su familia. «Mi mayor satisfacción es saber que por esta misma calle he caminado durante 41 años, buscando servir a mis semejantes», subrayó.

El bulevar está entre los barrios 25 de Mayo y Pueblo Nuevo y se extiende desde Eguinoa hasta JJ Valle. El especialista vive frente a este mismo espacio verde que fue también reacondicionad

«La medicina me enseñó a escuchar, he sido testigo de avances científicos que, en mis inicios parecían de ciencia ficción. Sin embargo, hay algo que permanece inalterable y es la mirada humana entre médico y sus pacientes», apuntó Torres en parte de su discurso. Agregó que «la tecnología puede guiarnos, pero es la empatía la que verdaderamente sana».

Acompañado de su esposa Claudia, sus hijos, amigos y vecinos, el otorrinolaringólogo descubrió junto al intendente Ramón Rioseco el cartel que identifica el lugar. Torres llegó a Cutral Co -como tantos otros- para radicarse como el primer especialista en garganta, naríz y oído, después de ejercer en Córdoba, su provincia natal durante una década. Desde entonces, nunca quiso volver.

Neris Torres fue el primer especialista en oídos, garganta y nariz que se instaló en Cutral Co (Foto: Gentileza Municipalidad de Cutral Co)

En los últimos años, se volcó a tratar el vértigo, lo que le valió la atención de miles de pacientes de diferentes lugares. En su discurso, además de agradecer a las autoridades, hizo lo propio con sus colegas, enfermeras y colaboradores, porque la medicina «es por definición un trabajo en equipo», recordó.

Un párrafo especial lo dedicó a su familia. «Gracias a Claudia, mi compañera de vida, a mis tres hijos. Ustedes son los verdaderos héroes invisibles detrás de cada noche sin domir, cada cena interrumpida. Su amor incondicional, su comrpensión y paciencia han sido el ancla que me sostuvo», sostuvo emocionado.

«Mi mayor satisfacción es saber que, por esta misma calle, he caminado durante 41 años, buscando servir a mis semejantes. Espero que quien pase por acá, les sirva de recordatorio que la dedicación, la ética y el amor por la propia ciudad, siempre merecen la pena», concluyó.

El bulevar se encuentra en la avenida Los Cipreses, entre Eguinoa y JJ Valle. (Foto: Gentileza Municipalidad de Cutral Co)

A su turno, el jefe comunal, celebró la distinción y reconoció que él mismo fue su paciente, como tantos vecinos. «Es relevante ser exitoso en una profesión, pero lo más importante es que sos una buena persona y por eso este merecido reconocimiento», apuntó.

La imposición del nombre al bulevar fue aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante de Cutral Co, que preside Jesús San Martín, quien también estuvo en el acto junto a sus compañeros Jesica Rioseco, Elida González, entre otros funcionarios, amigos y vecinos.