Avanza el viaducto de la Avenida Mosconi: prevén terminarlo en diciembre

La estructura del viaducto se constituye de los dinteles sobre los cuales se apoyan las 10 vigas. Foto: Cecilia Maletti.

La obra de la Avenida Mosconi avanza en distintos sectores de Neuquén: mientras continúan los trabajos en el centro de la ciudad, el viaducto elevado en el puente carretero a Cipolletti también mantiene un ritmo sostenido.

Desde la Municipalidad resaltaron el avance de las tareas y señalaron que, de acuerdo con los plazos previstos, la construcción del puente podría estar finalizada para diciembre.

«La idea es tenerlo todo terminado para el mes de diciembre»

«En estos días se terminan de preparar los encofrados de los últimos dos dinteles que faltan hormigonar. El dintel es donde se van a apoyar las vigas«, explicó a Diario RÍO NEGRO Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

Foto: Cecilia Maletti

Aclaró que la estructura del viaducto se constituye de los dinteles sobre los cuales se apoyan las 10 vigas. Una vez colocadas, se posan las losas superiores que terminan de completar la estructura del puente.

«En unos 10 días más ya se empiezan a traer las vigas que se están fabricando afuera para ir montando arriba y generando la parte donde se apoya la losa del puente», detalló.

Foto: Cecilia Maletti.

Y agregó: «en octubre empezamos a montar vigas, a montar placas de hormigón que van a apoyadas entre las vigas. Arriba de eso se arma el hierro y la losa definitiva. La idea es tenerlo todo terminado para el mes de diciembre«.

A su vez, remarcó que ya está terminado el terraplén, el muro de contención y el cerco correspondiente del lado sur, mientras que en el extremo norte, el más cercano a los puentes carreteros, avanzan los trabajos para conformar el terraplén y el muro de contención.

Foto: Cecilia Maletti.

«Por otro lado, el que ingresa a la ciudad hoy ya entra por la nueva colectora y estamos trabajando en un sector que es para el ingreso exclusivo de camiones que tienen que pasar por algún control», contó.