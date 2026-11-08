Yerba en el cielo

Dante Morosani​

DNI 7.298.605

NEUQUÉN

Quizás, mientras usted consume el mate del placer cotidiano, pueda compartir –no sin sorpresa- un recuerdo más de los que evocamos en esta página, recordándole aquello de que la suma de una y otra narración, forma parte de lo que hemos dado en llamar “anécdotas de colección”.

Los cielos del valle, década de los año ’40, al amparo de hermosas mañanas soleadas, fueron testigo propicio de los vuelos del avión de franjas verde, que luego de volitar por espacio de aproximadamente 15 minutos, dejaba escrita en la “pizarra” del firmamento, la palabra Safac , nombre de una famosa yerba hoy desaparecida, pero que ha quedado en la memoria popular argentina como un ícono de mediados del siglo anterior.

Safac responde a la utilización de la letra inicial del registro Sociedad Auxiliar, Fabril, Agrícola y Comercial, que pertenecía al poderoso Grupo Bemberg, cuyas grandes plantaciones originales estaban en el norte de Misiones.

Fue precursora en cuanto a la mencionada característica de promoción, alentando a los intrépidos de la maquina voladora, con la finalidad de lograr de la Secretaria General de Aeronáutica, la autorización de vuelos de publicidad, a nivel nacional.

El “avioncito” que finalmente la mayoría conocía mediante el nombre de la yerba, es un Cessna 120, matrícula LV-NGO, monomotor, propiedad de los hermanos Ald o y Siro Alberto Comi, este último dueño de la unidad y mecánico aviador, con hangar propio en la localidad bonaerense de Monte Grande. Para realizar su cometido, a la aeronave se le inyectaba aceite en un depósito de 200 litros.

El fluido era indispensable para expulsar el humo blanco y escribir la palabra en un espacio estimado entre 8 metros de ancho por 1 de alto, letra cursiva. La leyenda, estampada en los cielos de pueblos y ciudades de todo el país, que llegó a cautivar generaciones enteras de argentinos, se desvanecía por completo al cabo de unas 5 horas.

Al popularizarse este tipo de propaganda, otras marcas (Geniol, General Electric, Saccol, Pepsi, Odol, Crema Nivea) realizaron campañas utilizando idéntico medio.

La frecuencia con la que los hermanos Comi atravesaron el corredor valletano, quedó demostrada en la amistad con varios colegas de la región, vinculados a los Aeroclubes de Neuquén y Roca: René Riavitz, Juan Etchemaite, Eduardo de Castro, Raúl Serrano, Rubén Cíntola y Raúl Mantecón. Los tres últimos, fallecidos en distintos percances aéreos.

Eran “mateadas” inevitables, aguardando la mejora del tiempo, consecuencia de tormentas, nubes o lluvias

En tanto el negocio del Grupo Bemberg fue oportunamente renovado, va para largo que dejó definitivamente la producción yerbatera, y con ello, la desaparición de la marca Safac.