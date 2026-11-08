Se construyeron más de 50.000 metros cuadrados en Bariloche en lo que va del 2026

En los primeros tres trimestres del 2026, la dirección de Obras Particulares de Bariloche entregó 176 licencias para construir. El 20% se destinó a edificios y viviendas colectivas, y la delegación Cerro Otto fue la que más licencias obtuvo.

En cuánto a la superficie permisada, este año ya se habilitaron 53.506 metros cuadrados entre viviendas individuales, colectivas, edificaciones de uso comercial y de uso turístico. Más del 20% de los permisos fueron para vivienda colectiva, categoría en la que se incluyen edificios en altura o propiedades horizontales.

Los datos, que se deducen de las licencias otorgadas por el área de Obras Particulares de la municipalidad, dan cuenta de una tendencia de crecimiento de la ciudad hacia el este, con 10.147 m² en construcción, y hacia el área de la delegación Cerro Otto, donde hay 11.332 m² en obra. Esta última, que incluye desde el arroyo Gutiérrez hasta el kilómetro 2, incluyendo la ladera norte y sur del cerro -barrios como Lomas del Cauquen, Arelauquen y Reina Mora-, fue la que más licencias obtuvo en 2026: 48, de las cuales 29 fueron para casas individuales.

La zona con más metros cuadrados en obra en lo que va del año fue la delegación urbana, con casi 20 mil metros cuadrados aprobados para construir, donde se incluyen una escuela, 5 viviendas individuales, 8 edificios y 7 edificaciones con fines comerciales.

La delegación Catedral, donde está incluido el barrio de Villa Los Coihues, fue la que menos metros cuadrados de obra registra: 1.953 m², de los cuales el 88% está concentrado en una sola licencia de vivienda multifamiliar.

En Bariloche, se construyeron 53 mil metros cuadrados en 2026. Foto: Chino Leiva.

El trismestre con más actividad constructiva fue el comienzo de año, mientras que marzo reunió la mayor cantidad de metros cuadrados solicitados para construir: con 29 licencias, se aprobaron 14.996 m² en toda la ciudad.

A nivel nacional, el acumulado del año del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), que genera el Indec, presenta un aumento de 0,8% respecto al mismo período de 2025.

“En la Argentina somos tradicionales en las inversiones, buscamos asegurar el ahorro en ladrillo”, afirmó Sergio González, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de Bariloche, aunque también admitió que «la economía es más real pero no hay capacidad de ahorro«.

Según el referente del mercado inmobiliario los valores de la construcción siguen caros. «De pasar de ser los departamentos monoambiente o dos ambientes la estrella de la venta inmobiliaria, un gran porcentaje del mercado se volcó a la compra de propiedades que ya tienen antigüedad», explicó González, y remarcó que “hoy, hacer una casa nueva es mucho más costoso que comprarla hecha y refaccionarla”.

De los 176 permisos otorgados en el 2026, 101 fueron a viviendas individuales, 41 a viviendas multifamiliares y 22 a edificaciones de uso comercial, como locales, oficinas o viviendas con local comercial. En cuanto a los alojamientos turísticos, 5 construcciones que suman un total de 2.514 metros cuadrados se declararon como edificaciones destinadas al turismo.

“El desarrollador lo que más busca es la vivienda colectiva, para darle rentabilidad al inversor”, señaló González. En la delegación urbana, el 44% de los metros cuadrados construídos fueron destinados a edificios, concentrados en la zona del centro de la ciudad.

En cuánto a la demanda de parte de los clientes, el referente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos señaló que «la vivienda colectiva es la alternativa hoy para quien quiere acceder a su primera vivienda». Además, remarcó la importancia del crédito hipotecario como motor del aparato económico relacionado a la construcción.

tiene que haber más flexibilización crediticia» Sergio González, presidente del Colegio de Martilleros de Bariloche

“Los créditos hipotecarios se están activando pero para calificar tenes que tener un nivel económico sostenido, de buenos sueldos o poder justificar los ingresos», señaló González, y consideró: «tiene que haber más flexibilización crediticia. Es la clave para que la gente pueda acceder a una vivienda».

Los valores de la construcción, duplicados

En Bariloche, el valor estimado del metro cuadrado es de 1.930 dólares por metro cuadrado para viviendas colectivas de hasta 300m2, mientras que para una vivienda individual de categoría económica es de 1490 dólares por metro cuadrado, según datos del Colegio de Arquitectos de Río Negro. A nivel nacional, el valor se ubicaba en septiembre entre 1.700 y 1.800 dólares.

Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en septiembre el costo de construir aumentó un 2,9% respecto del mes pasado, y el aumento acumulado anual del valor de la construcción en lo que va del 2026 es del 25,7%.

En Bariloche, se construyeron 53 mil metros cuadrados en 2026. Foto: Chino Leiva.

«La brecha entre el estancamiento del dólar y el valor del metro cuadrado hizo que las cuotas se duplicaran», señaló González, en relación a la inversión en construcciones desde pozo, y remarcó «en un fideicomiso, las cuotas en dólares prácticamente se duplicaron del año pasado a este«. Como ejemplo, contó que, desde la inmobiliaria donde trabaja, tenían ocho edificios en construcción en Bariloche, de los cuales en cuatro tuvieron que estirar los plazos y agregar más cuotas para poder terminarlos.

«Hoy los márgenes para el inversionista o el que quiere hacer negocio con la construcción han bajado», explicó el corredor y martillero público, y detalló que «antes, desde que empezaba la construcción desde pozo hasta que terminaba, había una ganancia del 25%. En los últimos tres años, se transformó a la mitad o menos».

Alquileres permanentes, cada vez más oferta

Tras la vuelta a las temporadas bajas y la merma del turismo, muchas de las casas y departamentos que se habían destinado a este fin, volvieron al mercado de las inmobiliarias. Algunas a la venta y otras en busca de inquilinos permanentes, González lo describe como volver «a la realidad».

«En la pospandemia hubo una explosión de consumo de lugares turísticos en todo el país, pero era una sensación que no era real», señaló el especialista en operaciones inmobiliarias y remarcó que «hoy por hoy tenemos un montón de alquileres. Pasé de tener un alquiler por mes a tener cinco por semana. Ese es el cambio de paradigma que tenemos».

En Bariloche, se construyeron 53 mil metros cuadrados en 2026. Foto: Chino Leiva.

Según las licencias otorgadas por la Municipalidad de Bariloche, este año sólo 5 de las obras que se iniciaron este año están destinadas a la explotación turística.

Repartidos entre el mercado informal de dueños directos y el mercado inmobiliario, González contó que muchas obras que tenían como destino la oferta turística, hoy se están ofreciendo a la población local. «El mercado siempre se adapta a los cambios económicos», aclaró el especialista.



