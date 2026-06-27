Fechas clave de las vacaciones de invierno 2026: un repaso por cada provincia del país

De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la Secretaría de Educación para el calendario escolar actual, las fechas asignadas determinan con precisión cuándo son las vacaciones de invierno 2026 según cada jurisdicción del país.

Con el objetivo ineludible de cumplir la pauta legal de los 190 días de clases efectivos, las 24 provincias coordinaron un esquema escalonado que divide el receso de las vacaciones de invierno a lo largo de julio 2026, facilitando tanto el ordenamiento pedagógico como el movimiento turístico de la temporada invernal.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026? Patagonia Norte y el resto del país

Las provincias de Río Negro y Neuquén compartirán el mismo período de descanso, quedando alineadas con la mayoría de los distritos nacionales.

Río Negro y Neuquén : el receso invernal oficial se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio 2026.

: el receso invernal oficial se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio 2026. Primera tanda (del 6 al 17 de julio 2026) : las actividades escolares se detendrán inicialmente en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

: las actividades escolares se detendrán inicialmente en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Segunda tanda (del 13 al 24 de julio 2026) : además de la Patagonia Norte, este turno comprende a Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

: además de la Patagonia Norte, este turno comprende a Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Tercera tanda (del 20 al 31 de julio 2026): el cierre del mes corresponderá a los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

Fin del ciclo lectivo: el calendario escolar posterior al receso escolar

Además de fijar cuándo son las vacaciones de invierno 2026, las autoridades educativas provinciales determinaron los plazos para la finalización del año escolar.