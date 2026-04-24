Vacaciones de invierno 2026: cuándo caen y cómo queda el calendario en cada provincia

Si estás pensando en organizar un viaje o simplemente querés anticiparte al calendario escolar, ya están confirmadas las vacaciones de invierno 2026 en Argentina. Como ocurre todos los años, el receso no será simultáneo en todo el país, ya que cada provincia define su cronograma dentro de los lineamientos nacionales.

De acuerdo con el Consejo Federal de Educación, todas las jurisdicciones deben garantizar al menos 190 días de clases efectivos, lo que explica por qué las fechas de descanso se distribuyen en diferentes semanas. Según publicaron medios como Infobae, esta organización escalonada también busca favorecer el turismo interno durante la temporada alta de invierno.

Cómo se organizan las vacaciones de invierno 2026

El receso escolar de mitad de año tendrá una duración de dos semanas para todos los niveles educativos —inicial, primario y secundario—, tanto en escuelas públicas como privadas.

El calendario oficial, difundido por el Ministerio de Capital Humano, divide las fechas en tres grandes grupos:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En la práctica, el inicio o regreso a clases puede variar levemente según cada escuela, ya que no siempre coinciden exactamente con los días hábiles.

Vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia

Este es el detalle completo del receso invernal en todo el país:

Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Ciudad de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

Calendario escolar 2026: qué tener en cuenta

El calendario escolar no solo fija el receso de invierno, sino también el inicio y el cierre del ciclo lectivo. Estas fechas se acuerdan a nivel nacional, pero cada provincia puede adaptarlas según sus necesidades educativas y climáticas.

Por eso, además de las vacaciones de invierno, pueden variar:

El comienzo de clases

Los días de cierre del ciclo lectivo

Jornadas institucionales o feriados locales

Un dato clave para planificar

El esquema escalonado no es casual. Según remarcan distintos informes del sector turístico citados por medios nacionales, esta distribución permite extender la temporada de invierno en destinos como la Patagonia y la cordillera, evitando picos de demanda concentrados en una sola semana.

Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas definidas y, como cada año, estarán distribuidas en distintas semanas según la provincia. Con esta información, es posible organizar viajes, escapadas o actividades con anticipación y aprovechar mejor uno de los momentos más esperados del calendario escolar.