Vacaciones de invierno 2026: cuándo caen y cómo queda el calendario en cada provincia
El receso escolar de julio ya tiene fechas confirmadas en todo el país. Cómo se distribuyen por provincias y qué dice el calendario oficial.
Si estás pensando en organizar un viaje o simplemente querés anticiparte al calendario escolar, ya están confirmadas las vacaciones de invierno 2026 en Argentina. Como ocurre todos los años, el receso no será simultáneo en todo el país, ya que cada provincia define su cronograma dentro de los lineamientos nacionales.
De acuerdo con el Consejo Federal de Educación, todas las jurisdicciones deben garantizar al menos 190 días de clases efectivos, lo que explica por qué las fechas de descanso se distribuyen en diferentes semanas. Según publicaron medios como Infobae, esta organización escalonada también busca favorecer el turismo interno durante la temporada alta de invierno.
Cómo se organizan las vacaciones de invierno 2026
El receso escolar de mitad de año tendrá una duración de dos semanas para todos los niveles educativos —inicial, primario y secundario—, tanto en escuelas públicas como privadas.
El calendario oficial, difundido por el Ministerio de Capital Humano, divide las fechas en tres grandes grupos:
- Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.
- Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
- Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
En la práctica, el inicio o regreso a clases puede variar levemente según cada escuela, ya que no siempre coinciden exactamente con los días hábiles.
Vacaciones de invierno 2026: provincia por provincia
Este es el detalle completo del receso invernal en todo el país:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Calendario escolar 2026: qué tener en cuenta
El calendario escolar no solo fija el receso de invierno, sino también el inicio y el cierre del ciclo lectivo. Estas fechas se acuerdan a nivel nacional, pero cada provincia puede adaptarlas según sus necesidades educativas y climáticas.
Por eso, además de las vacaciones de invierno, pueden variar:
- El comienzo de clases
- Los días de cierre del ciclo lectivo
- Jornadas institucionales o feriados locales
Un dato clave para planificar
El esquema escalonado no es casual. Según remarcan distintos informes del sector turístico citados por medios nacionales, esta distribución permite extender la temporada de invierno en destinos como la Patagonia y la cordillera, evitando picos de demanda concentrados en una sola semana.
Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas definidas y, como cada año, estarán distribuidas en distintas semanas según la provincia. Con esta información, es posible organizar viajes, escapadas o actividades con anticipación y aprovechar mejor uno de los momentos más esperados del calendario escolar.
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