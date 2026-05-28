Ciclo escolar 2026: cuándo inician las vacaciones de invierno en Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia

Vacaciones de invierno 2026: cuándo terminan las clases en Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia

El Ministerio de Capital Humano ya publicó el calendario escolar oficial con las fechas del receso invernal 2026, una pausa clave en el ciclo lectivo que impacta tanto en el sistema educativo como en el turismo y la agenda cultural de todo el país.

Las vacaciones de invierno están destinadas a estudiantes de todos los niveles y al cuerpo docente de cada provincia. Si bien cada jurisdicción define su propio esquema, todas deben respetar el cumplimiento de los 190 días de clases obligatorios, tal como establece el Consejo Federal de Educación.

Vacaciones de invierno 2025: las fechas claves para Neuquén, Río Negro y la Patagonia

El calendario oficial, difundido por el Ministerio de Capital Humano, divide las fechas en tres grandes grupos:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En la práctica, el inicio o regreso a clases puede variar levemente según cada escuela, ya que no siempre coinciden exactamente con los días hábiles.

Calendario escolar 2026: qué tener en cuenta

El calendario escolar no solo fija el receso de invierno, sino también el inicio y el cierre del ciclo lectivo. Estas fechas se acuerdan a nivel nacional, pero cada provincia puede adaptarlas según sus necesidades educativas y climáticas.

Por eso, además de las vacaciones de invierno, pueden variar: