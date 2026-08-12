Volver al Trabajo: Capital Humano confirmó su finalización y qué pasará con los cobros

El Ministerio de Capital Humano oficializó la postura del Gobierno nacional respecto al programa Volver al Trabajo, confirmando que la política social orientada a los antiguos beneficiarios del Potenciar Trabajo se da por concluida de manera definitiva.

A través de un comunicado emitido por la cartera que conduce Sandra Pettovello, las autoridades ratificaron que el último desembolso efectuado vinculado a Volver al Trabajo por el Estado nacional correspondió a la asignación de abril 2026 y que no se procesarán nuevas liquidaciones mensuales.

Mientras la medida ya fue notificada de manera directa a los titulares a través de canales digitales, el debate sobre la interrupción de las prestaciones se trasladó al ámbito judicial tras la apelación presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

La postura del Ministerio de Capital Humano sobre Volver al Trabajo y los vouchers de formación

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Capital Humano, la decisión de dar por finalizado el programa Volver al Trabajo responde a una reestructuración de las políticas de promoción del empleo.

Las notificaciones, informando el cierre del esquema y el fin de los depósitos, fueron enviadas individualmente por correo electrónico a la casilla registrada de los titulares y quedaron disponibles para su consulta, en la aplicación móvil Mi Argentina.

Como contrapropuesta para los trabajadores que formaban parte del padrón, el Ministerio de Capital Humano anunció la implementación de un sistema de vouchers o vales educativos destinados a cursos de formación profesional.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo central de esta alternativa es fortalecer las competencias laborales e incentivar la inserción directa en el mercado de trabajo formal, sustituyendo la transferencia directa de ingresos por financiamiento para la capacitación técnica.

Impugnación judicial: el futuro de Volver al Trabajo en la Corte Suprema

Pese a que el Poder Ejecutivo considera formalmente cerrado el programa Volver al Trabajo, el conflicto mantiene un capítulo abierto en los tribunales federales.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) formalizó la presentación de un recurso extraordinario, con el objetivo de elevar la disputa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación judicial busca revertir el fallo dictado por la Cámara Federal de San Martín, tribunal que revocó la medida cautelar de primera instancia, que obligaba al Estado a mantener la continuidad de los pagos.

Con el expediente en trámite ante el máximo tribunal del país, las organizaciones del sector de la economía popular mantienen sus reclamos por la restitución de los giros mensuales y la reapertura de las partidas presupuestarias.

Diferencias con Acompañamiento Social: qué programa del Ministerio de Capital Humano sigue vigente

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron la necesidad de diferenciar la situación de Volver al Trabajo respecto del programa Acompañamiento Social, la otra rama derivada de la división del antiguo Potenciar Trabajo. Esta última política de contención continúa operativa y con sus calendarios de cobro vigentes.

A través de la Resolución 90/2026, el Gobierno nacional extendió la vigencia de Acompañamiento Social hasta abril 2028.

No obstante, las autoridades aclararon que el programa está destinado de forma exclusiva a los titulares que ya integraban la nómina original —priorizando a adultos mayores y madres de familias numerosas—, sin contemplar la apertura de nuevas inscripciones ni el traspaso de exbeneficiarios provenientes de Volver al Trabajo.