Viajes de Año Nuevo a Chile: los horarios de Pino Hachado, Samoré y otros tres pasos de Neuquén

Ante el importante flujo de turistas hacia Chile por la llegada de Año Nuevo, desde Pasos Fronterizos recordaron los horarios de atención de los centros de Neuquén. Las autoridades difundieron el estado actualizado de los principales cruces utilizados, como Pino Hachado y Cardenal Samoré.

Cómo funcionarán Pino Hachado y Cardenal Samoré en Año Nuevo

La información fue comunicada por Pasos Fronterizos. El reporte incluye horarios de ingreso y egreso al país para este miércoles.

El complejo fronterizo Pino Hachado de Neuquén se encontrará habilitado para todo tipo de vehículos. La salida desde Chile es de 8.00 a 19.00, mientras que el ingreso a la Argentina funciona de 8.00 a 20.00. Este cruce conecta Las Lajas con Liucura, en la región de La Araucanía.

El complejo fronterizo Cardenal Samoré también está habilitado para todo tipo de vehículos, con horario de atención de 8.00 a 19.00. Es uno de los pasos más transitados y vincula Villa La Angostura con Osorno, en la Región de Los Lagos.

Paso internacional Cardenal Samoré.-

Viaje a Chile: los horarios en Hua Hum, Mamuil Malal e Icalma para Año Nuevo

El complejo fronterizo Hua Hum permanece habilitado para vehículos y buses entre las 8.00 y las 19.00. Desde el organismo se indicó que se recomienda el uso de vehículos 4×4 para transitar por el sector.

Mamuil Malal funciona de 8.00 a 20.00 para vehículos menores y buses. Este paso es utilizado principalmente por quienes se desplazan desde la zona de Junín de los Andes hacia el sur de Chile.

Por su parte, el complejo fronterizo Icalma está habilitado para vehículos menores, con ingreso de 8.00 a 20.00 y salida de 8.00 a 19.00. Desde Pasos Fronterizos pidieron ser prudentes al volante ante el incremento del tránsito por las celebraciones de Año Nuevo.