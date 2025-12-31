Año Nuevo en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los 4 tips para viajar seguro y evitar robos
El Parque Nacional Nahuel Huapi difundió una serie de recomendaciones para prevenir robos y situaciones de inseguridad durante los recorridos.
Las autoridades del parque nacional Nahuel Huapi difundieron una serie de recomendaciones destinadas a los turistas que llegan a Neuquén y Río Negro para prevenir robos y situaciones de inseguridad durante su visita. El mensaje va dirigido especialmente a los visitantes que estacionen en miradores y accesos muy concurridos.
Los cuidados básicos antes de iniciar un sendero en Neuquén y Río Negro
Según el mensaje oficial, en primer lugar, se solicita especial atención al momento de estacionar para realizar caminatas o detenerse en miradores, ya que dejar pertenencias visibles puede generar inconvenientes durante la visita.
La advertencia incluye mochilas, bolsos, equipos electrónicos y otros elementos que puedan quedar dentro del vehículo.
En segundo lugar, se aconseja evaluar previamente qué objetos resultan indispensables antes de iniciar una actividad, con el fin de trasladar solo lo necesario y evitar dejar pertenencias dentro del auto. La indicación busca facilitar la movilidad de los turistas y reducir riesgos durante las salidas al aire libre.
Llamado de atención para los turistas que llegan a Neuquén y Río Negro
Como tercer consejo se sugirió «mantener una actitud atenta» en zonas de accesos y estacionamientos, especialmente ante situaciones que generen incomodidad o resulten poco habituales.
En ese caso, se solicita comunicarse con personal del Parque, guardaparques o fuerzas de seguridad frente a cualquier situación irregular que llame la atención.
Por último, se recomienda verificar el correcto cierre de puertas y ventanas de los vehículos, aun cuando la ausencia sea por pocos minutos, como parte de cuidados básicos para una estadía más ordenada dentro del Parque Nacional.
