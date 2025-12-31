Año Nuevo en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los 4 tips para viajar seguro y evitar robos

Un mensaje oficial detalla cuidados simples para evitar inconvenientes con pertenencias durante la visita. Foto: gentileza.

Las autoridades del parque nacional Nahuel Huapi difundieron una serie de recomendaciones destinadas a los turistas que llegan a Neuquén y Río Negro para prevenir robos y situaciones de inseguridad durante su visita. El mensaje va dirigido especialmente a los visitantes que estacionen en miradores y accesos muy concurridos.

Los cuidados básicos antes de iniciar un sendero en Neuquén y Río Negro

Según el mensaje oficial, en primer lugar, se solicita especial atención al momento de estacionar para realizar caminatas o detenerse en miradores, ya que dejar pertenencias visibles puede generar inconvenientes durante la visita.

La advertencia incluye mochilas, bolsos, equipos electrónicos y otros elementos que puedan quedar dentro del vehículo.

Guardaparques solicitaron colaboración a turistas mediante una serie de indicaciones de seguridad. Foto: gentileza.

En segundo lugar, se aconseja evaluar previamente qué objetos resultan indispensables antes de iniciar una actividad, con el fin de trasladar solo lo necesario y evitar dejar pertenencias dentro del auto. La indicación busca facilitar la movilidad de los turistas y reducir riesgos durante las salidas al aire libre.

Llamado de atención para los turistas que llegan a Neuquén y Río Negro

Como tercer consejo se sugirió «mantener una actitud atenta» en zonas de accesos y estacionamientos, especialmente ante situaciones que generen incomodidad o resulten poco habituales.

En ese caso, se solicita comunicarse con personal del Parque, guardaparques o fuerzas de seguridad frente a cualquier situación irregular que llame la atención.

Por último, se recomienda verificar el correcto cierre de puertas y ventanas de los vehículos, aun cuando la ausencia sea por pocos minutos, como parte de cuidados básicos para una estadía más ordenada dentro del Parque Nacional.