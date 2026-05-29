Viernes gris con mínimas bajo cero en Neuquén y Río Negro: ¿qué dice el pronóstico para el Alto Valle, la cordillera y la costa?

Un marcado descenso de las temperaturas y abundante nubosidad se consolidan en todo el territorio regional para cerrar la última semana de mayo. Este viernes 29 de mayo llega con otro cambio de aire que prevé marcas térmicas aún más frías y anticipa cómo será el clima de cara al fin de semana.

El mapa meteorológico de Neuquén y Río Negro expone un fuerte contraste que combinará tardes templadas en la costa y mínimas bajo cero en el interior, por lo que acá te contamos cuáles serán las condiciones detalladas desde el norte al sur y desde el este al oeste.

El pronóstico de este 29 de mayo para el Alto Valle, Norte neuquino, Costa y la Cordillera

Alto Valle

General Roca: Se prevé una temperatura máxima de 18°C durante el día bajo un cielo cubierto, con vientos leves de 7 km/h . Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una mínima helada de -1°C con vientos de 9 km/h provenientes del oeste.

Se prevé una temperatura máxima de durante el día bajo un cielo cubierto, con vientos leves de . Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado y se espera una mínima helada de con vientos de provenientes del oeste. Neuquén: Registrará una temperatura máxima de 17°C en el día y una mínima de 0°C por la noche, manteniendo el cielo mayormente cubierto durante toda la jornada. Los vientos soplarán leves a 6 km/h en el día (del oeste) y bajarán a 5 km/h (del sureste) al llegar la noche.

Norte Neuquino

Chos Malal: Se anticipa una jornada fresca con el cielo completamente cubierto tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 14°C con viento leve de 4 km/h, mientras que la mínima nocturna se ubicará en los 2°C con vientos de 8 km/h del suroeste.

Centro de Neuquén

Zapala: El cielo se presentará mayormente cubierto durante todo el viernes. La temperatura máxima estimada para el día es de 14°C con vientos de 10 km/h del sur, en tanto que para la noche se pronostica una mínima muy fría de -4°C con vientos del sureste a 11 km/h.

Cordillera

Villa La Angostura: Se espera un ambiente frío con cielo mayormente cubierto en ambos períodos. Durante el día la temperatura llegará a los 10°C con vientos leves de 5 km/h , y por la noche descenderá a una mínima de -2°C con vientos del sureste a 5 km/h .

Se espera un ambiente frío con cielo mayormente cubierto en ambos períodos. Durante el día la temperatura llegará a los con vientos leves de , y por la noche descenderá a una mínima de con vientos del sureste a . Bariloche: Presentará una máxima de 10°C bajo un cielo cubierto, acompañada de ráfagas que alcanzarán los 15 km/h del oeste durante el día. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente cubierto, la temperatura caerá a una mínima de -2°C y el viento soplará del sureste a 7 km/h.

Centro de Río Negro

Sierra Colorada: La temperatura máxima alcanzará los 15°C durante el día con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste a 15 km/h. Por la noche, el cielo pasará a estar mayormente cubierto, registrando una mínima de 0°C con vientos calmos de 7 km/h.

Zona Este (Costa)