Regresa la mínima bajo cero al Alto Valle: ¿qué pasa con las lluvias en la cordillera y el viento en Viedma?
Este jueves 28 de mayo llega con un marcado descenso térmico y cielo cubierto en gran parte de Neuquén y Río Negro. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.
El cuarto día de la semana y último jueves de mayo llega con otro giro climático. Después de un día de cielo gris y temperaturas por encima de los 0°C, el pronóstico anticipó que el termómetro vuelve a caer y se podría registrar una noche más helada en distintas regiones de Neuquén y Río Negro.
En líneas generales, se prevé un jueves con mínimas bajo cero en el Alto Valle, lluvia en la cordillera y viento en la costa rionegrina.
El pronóstico de este 28 de mayo para el Alto Valle, Costa y la Cordillera
Alto Valle
- General Roca: Se espera una temperatura máxima de 16°C durante el día con cielo cubierto y vientos leves de 9 km/h del este. Hacia la noche, el termómetro caerá drásticamente hasta una mínima de -1°C con cielo mayormente despejado y vientos del suroeste a 7 km/h.
- Neuquén: Presentará condiciones idénticas en el termómetro, con una máxima de 16°C en el día bajo un cielo cubierto y una mínima nocturna de -1°C con cielo mayormente despejado. Los vientos serán del sureste a 16 km/h durante el día y mermarán a 6 km/h del suroeste por la noche.
Cordillera
- Villa La Angostura: Una jornada muy fría e inestable, registrando una máxima de 7°C durante el día con lluvias débiles y dispersas. Para la noche, la temperatura se ubicará en 6°C manteniendo condiciones inestables. Las ráfagas de viento se mantendrán constantes en 11 km/h en ambos períodos.
- Bariloche: Se prevé una temperatura máxima de 8°C en el día con la presencia de lluvias débiles y dispersas, acompañadas de ráfagas de hasta 18 km/h del sur. A la noche, la temperatura descenderá a los 5°C con cielo cubierto y ráfagas que bajarán a 12 km/h del noroeste.
Zona Este (Costa)
- Viedma: Registrará un día fresco con cielo completamente cubierto tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 17°C con ráfagas de 27 km/h del noreste, mientras que la mínima nocturna será de 5°C con ráfagas que se intensificarán hasta los 31 km/h del mismo sector.
- San Antonio Oeste: La máxima estimada para el día es de 16°C bajo un cielo cubierto, con ráfagas de viento del noreste llegando a los 28 km/h. Durante la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, la temperatura bajará a los 6°C y las ráfagas rotarán al suroeste alcanzando los 30 km/h.
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