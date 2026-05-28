Regresa la mínima bajo cero al Alto Valle: ¿qué pasa con las lluvias en la cordillera y el viento en Viedma?

El cuarto día de la semana y último jueves de mayo llega con otro giro climático. Después de un día de cielo gris y temperaturas por encima de los 0°C, el pronóstico anticipó que el termómetro vuelve a caer y se podría registrar una noche más helada en distintas regiones de Neuquén y Río Negro.

En líneas generales, se prevé un jueves con mínimas bajo cero en el Alto Valle, lluvia en la cordillera y viento en la costa rionegrina.

El pronóstico de este 28 de mayo para el Alto Valle, Costa y la Cordillera

Alto Valle

General Roca: Se espera una temperatura máxima de 16°C durante el día con cielo cubierto y vientos leves de 9 km/h del este. Hacia la noche, el termómetro caerá drásticamente hasta una mínima de -1°C con cielo mayormente despejado y vientos del suroeste a 7 km/h .

Se espera una temperatura máxima de durante el día con cielo cubierto y vientos leves de del este. Hacia la noche, el termómetro caerá drásticamente hasta una mínima de con cielo mayormente despejado y vientos del suroeste a . Neuquén: Presentará condiciones idénticas en el termómetro, con una máxima de 16°C en el día bajo un cielo cubierto y una mínima nocturna de -1°C con cielo mayormente despejado. Los vientos serán del sureste a 16 km/h durante el día y mermarán a 6 km/h del suroeste por la noche.

Cordillera

Villa La Angostura: Una jornada muy fría e inestable, registrando una máxima de 7°C durante el día con lluvias débiles y dispersas. Para la noche, la temperatura se ubicará en 6°C manteniendo condiciones inestables. Las ráfagas de viento se mantendrán constantes en 11 km/h en ambos períodos.

Una jornada muy fría e inestable, registrando una máxima de durante el día con lluvias débiles y dispersas. Para la noche, la temperatura se ubicará en manteniendo condiciones inestables. Las ráfagas de viento se mantendrán constantes en en ambos períodos. Bariloche: Se prevé una temperatura máxima de 8°C en el día con la presencia de lluvias débiles y dispersas, acompañadas de ráfagas de hasta 18 km/h del sur. A la noche, la temperatura descenderá a los 5°C con cielo cubierto y ráfagas que bajarán a 12 km/h del noroeste.

Zona Este (Costa)