Alerta por lluvias en la Patagonia: los peores horarios este jueves 28 de mayo en Neuquén, Río Negro y Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias para este jueves 28 de mayo 2026 para Neuquén, Río Negro y Chubut. Estos serán los peores horarios.

La advertencia es para la zona cordillerana.

Alerta en la Patagonia: a qué hora serán las lluvias más fuertes este jueves

Según difundió el SMN estas serán las zonas afectadas por lluvia:

Villa La Angostura y alrededores (Neuquén): alerta para esta tarde.



Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco (Río Negro): advertencia por fuertes lluvias esta tarde



Cordillera de Cushamen (Chubut): alerta para este jueves por la tarde.

«El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve«, describió el organismo nacional para las áreas bajo alerta.

Recomendaciones durante la alerta por lluvias de este jueves 28 de mayo

Estas son las recomendaciones del SMN:

Evitar salir

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables