Alerta por lluvias en la Patagonia: los peores horarios este jueves 28 de mayo en Neuquén, Río Negro y Chubut
La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional es para el norte de la Patagonia. Podrían haber "precipitaciones en forma de nieve". Las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias para este jueves 28 de mayo 2026 para Neuquén, Río Negro y Chubut. Estos serán los peores horarios.
La advertencia es para la zona cordillerana.
Alerta en la Patagonia: a qué hora serán las lluvias más fuertes este jueves
Según difundió el SMN estas serán las zonas afectadas por lluvia:
- Villa La Angostura y alrededores (Neuquén): alerta para esta tarde.
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco (Río Negro): advertencia por fuertes lluvias esta tarde
- Cordillera de Cushamen (Chubut): alerta para este jueves por la tarde.
«El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve«, describió el organismo nacional para las áreas bajo alerta.
Recomendaciones durante la alerta por lluvias de este jueves 28 de mayo
Estas son las recomendaciones del SMN:
- Evitar salir
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
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