Vuelve el programa Registradas para empleadas domésticas: cómo anotarse

El Gobierno nacional relanzó ayer el Programa Registradas 2023, destinado a trabajadoras de casas particulares, que propone que el Estado abone durante seis meses el 50 por ciento de los salarios y el reconocimiento de los derechos jubilatorios a las empleadas con menos de 16 horas semanales.

El programa busca reducir la informalidad laboral en el sector y promover su acceso y permanencia al empleo registrado. Según se informó en el decreto, el plazo de inscripción al programa será hasta el 31 de diciembre de este año.

La medida contribuye a la bancarización y, con la inscripción al programa, que permanecerá abierta todo el año, se abrirá para cada trabajadora una cuenta gratuita en Banco de la Nación Argentina con acceso a beneficios bancarios.

En los casos en que la persona contratada sea una trabajadora con discapacidad o con hijos con discapacidad, trabajadores travestis, transexual o transgénero o trabajadora titular del programa Acompañar (continúe percibiendo la prestación económica o no), el beneficio del programa se extenderá por ocho meses en lugar de seis.

Registradas: cuáles son los beneficios para las empleadas domésticas

Todas las trabajadoras gozarán del derecho jubilatorio y, en caso de despido, del seguro de desempleo por dos meses.

Además, el programa contempla la incorporación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, obra social y sueldo en cuenta bancaria.

Cómo inscribirse en el Programa Registradas 2023 y cuáles son los requisitos

El programa Registradas estuvo en desarrollo en 2022 y contempló los siguientes requisitos que, se estima, se cumplirán durante esta nueva edición.

* Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

* Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, ”Caseros y caseras”, ”Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales”.

* Las personas empleadoras deben tener ingresos brutos mensuales promedio, iguales o inferiores al mínimo no imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

* Registradas es compatible con AUH, Tarjeta Alimentar, Asignación Universal por Embarazo (AUE), Becas Progresar y Programa Potenciar Trabajo. En tanto, no podrán acceder quienes perciban Pensiones No Contributivas (PNC).

Cabe destacar que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dará en las próximas horas más detalles sobre requisitos de la nueva edición del programa.

La nueva inscripción estará disponible en breve, ingresando en este link:

https://www.afip.gob.ar/registradas/