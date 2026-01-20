Ya rige el corte total del puente Ferrocarretero de Viedma y Patagones: cuánto durará y cómo será el tránsito

Desde este lunes quedó totalmente cerrado al tránsito el puente Ferrocarretero que une Viedma y Carmen de Patagones, en el marco de un plan integral de mantenimiento y reparación acordado entre ambos municipios y la empresa Tren Patagónico.

El corte, que había sido anunciado con anterioridad, ya se encuentra en vigencia y se extenderá por aproximadamente 20 días, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales.

Las obras se desarrollan de manera conjunta entre la Municipalidad de Viedma, la Municipalidad de Patagones y Tren Patagónico, con el objetivo de intervenir la estructura de forma exhaustiva y segura.

Entre las tareas programadas se incluyen:

Reparación del pavimento.

Reemplazo del adoquinado.

Mejoras en el sistema de iluminación.

Limpieza general.

Trabajos de pintura y mantenimiento estructural.

Cómo será el tránsito durante el cierre

Mientras dure el cierre total del puente Ferrocarretero, todo el tránsito vehicular se desviará por el puente Basilio Villarino, donde se prevé un incremento significativo en el flujo de vehículos.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a conductores y transportistas circular con precaución, respetar la señalización vigente y prever posibles demoras, especialmente en horarios de mayor circulación.