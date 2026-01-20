¿Día de playa en Las Grutas?: 35°C de calor, viento y mareas que superan los 7 metros este martes

Este martes, Las Grutas se posiciona como uno de los destinos más calientes de la costa atlántica, pero disfrutar del mar requerirá de una planificación estratégica. El combo de calor intenso, nubosidad pesada y un mar que subirá con fuerza marcará el ritmo de la jornada en el Golfo San Matías.

Tras una mínima de 19°C, el ascenso térmico será feroz. Se espera una máxima de 35°C, consolidando una tarde de calor agobiante.

El cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que generará un efecto invernadero: la humedad y la falta de sol directo harán que el ambiente se sienta especialmente sofocante en las bajadas céntricas.

Llegan los fuertes vientos a Las Grutas este martes: momentos claves

El viento será el factor «incómodo» del día. Según el reporte oficial se esperan ráfagas constantes de entre 42 y 50 km/h.

Los momentos de mayor intensidad eólica se darán durante la mañana y regresarán con fuerza hacia la noche. Durante la tarde, el viento será persistente del sector norte/noroeste, lo que suele generar «vuelo de arena» en las zonas de acantilados.

Cronograma de las mareas del día: martes 20 de enero en Las Grutas