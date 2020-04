Cartas: Si en el vendaval

Si en el vendaval de esta noche inmensa,/ volara siquiera el viejo resabio de aquella sonrisa,/ sería un milagro que atesoraría llevando a resguardo/ junto al fuego eterno cálido y dorado./ Si este fuerte viento que sacude el tiempo/ y hace que estremezca mi débil ventana,/ me regalaría parte de su brisa, volaría bajo/ buscando un mañana, sin saber maldades,/ me regozaría como un simple niño,/ bajo un mismo cielo, en la bella tarde./ Si cuando yo escribo, la dulce palabra/ quisiera callarse, me pondría triste,/ no poder decirte de mi paso simple/ por todo este mundo.

