Zapala

Como agente pública de esta localidad, siendo hija, madre, estudiante, docente, me encuentro profundamente interpelada ante las situaciones vividas en frente de mi casa, para ser más exacta, en la plaza del barrio de las 180 Viviendas, donde el viernes 18 del corriente mes y año, alrededor de las 12:15, fui testigo de una pelea callejera entre estudiantes del CPEM Nº 3, en la que también habían adolescentes de otros colegios secundarios de la ciudad alentando la disputa.

Al sentir gritos, salí y vi que mis vecinos miraban, que había presente en el lugar un móvil policial con uniformados adentro que observaban la situación; y al no percibir reacción alguna decidí dirigirme hacia el lugar para separar a las dos chicas que protagonizaban la pelea.

Al hacerlo no hubo resistencia por parte de ninguno de los presentes, se dispersaron quedando unos pocos. Considero que fueron los que querían ponerles palabras a los hechos, me aproximé a hablar con ellos.

Quienes se quedaron en el lugar comentaron que habían acudido cuatro veces a pedir ayuda a las autoridades escolares. Un uniformado que se acercó en ese momento, de otro móvil policial que llegó al lugar, dijo que desde la escuela se dio aviso a la policía pero que en ese mismo momento estaban interviniendo en otra situación similar en el centro. Me quedé pensando en que tal vez estaban esperando la intervención de un otro, de un adulto… Pero lo que me preocupa es que en la otra vereda estaban los que decidieron ser meros espectadores. Entonces me pregunto: ¿a qué le llamamos lo privado y qué es lo público? ¿Por qué los adultos presentes en el lugar actuaron como espectadores? ¿Qué pasa con las instituciones? Y si no somos los adultos, ¿quiénes?

Flavia A. Villegas

DNI 29.356.092