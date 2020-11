Siguen buscando al joven desaparecido en el "Río Grande" en Neuquén

El domingo, un adolescente fue con tres amigos a disfruta de la tarde al "Río Grande" en Neuquén. Fue solo a zambullirse desde unas piedras y jamás volvió a encontrase con sus acompañantes. Al notar que no llegaba al lugar del picnic, sus compañeros recorrieron la costa para ubicarlo, pero nunca lo encontraron. Esa noche la Policía y Prefectura iniciaron con los operativos de rastrillaje y hoy retomarán las tareas para dar con su paradero. Esta tarde harán 48 horas desde que desapareció en las aguas del río Limay.

La comisaria inspectora Mónica Torres indicó que al joven de 17 años lo vieron por última vez alrededor de las 16 del domingo. Luego de percatarse que no volvía de bañarse en el río, comenzaron a buscarlo por la orilla y a las 20 alertaron a Prefectura. La uniformada señaló que recién a la medianoche informaron a la Policía.

Relató que el adolescente había ido a pasar el día al balneario Gustavo Fahler, también conocido como "Río Grande", con tres amigos. En un momento fue solo a zambullirse, pero nunca volvió a reunirse con su grupo.

Luego de una hora, sus amigos advirtieron que no volvía y comenzaron a buscarlo por la costa, según contó Casrrasco. No lo vieron por ningún lado y decidieron informar a Prefectura, cerca de las 20. Tras no hallar al joven, se alertó a la Policía para que se sume a la búsqueda en la medianoche.

Los jóvenes que estaban con el adolescente pasando la tarde contaron a las autoridades que "no sabía nadar". La comisaria remarcó que, como se zambulló desde una zona rocosa, podría haberse golpeado y desvanecido en el río. Explicó que esa es una de las teorías, ya que nadie vio nada: "Uno se da cuenta cuando alguien se está ahogando".

Ayer recorrieron desde la zona donde desapareció, entre avenida Olascoaga y calle Río Negro, hasta la confluencia del Limay con el río Neuquén. Carrasco señaló que tuvieron que suspender la búsqueda con drones por el viento, pero hoy retomarán la iniciativa si el clima lo permite.

Informó que hoy llegarán buzos de Bariloche para sumarse al rastrillaje por agua, coordinado por Prefectura. Entre los dos organismos continuarán buscando a adolescente para dar con su paradero.

Carrasco recordó que esta tarde, a las 16, se cumplirán 48 horas desde su desaparición.