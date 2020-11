Villa La Angostura pedirá una app a los turistas para seguir sus movimientos

En una semana quedará habilitado el turismo en toda la provincia. Los requisitos varían de acuerdo a la procedencia del turista, pero no son, en absoluto, exhaustivos. Es más, la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, sostuvo que en la provincia no se pedirán aplicaciones especiales a los turistas. Sin embargo, sobre el fin de semana el gobierno de Villa La Angostura anunció que quienes quieran ingresar con fines turísticos deberán inscribirse en una aplicación web.

La semana pasada, el gobierno provincial dio a conocer los requisitos que se exigirán a quienes quieran hacer turismo en Neuquén. A todos se les exigirá la aplicación Cuidar que incluye una declaración jurada de no poseer síntomas de Covid-19, también a todos se les pedirá que informen dónde se alojarán. Además, a los mayores de 60 años o personas con factores de riesgo que no tengan domicilio en la provincias se les requerirá contar con un seguro Covid.

Tal como aseguró la ministra Focarazzo, en diálogo con RÍO NEGRO, la resolución que fija los requisitos no señala que sea necesario ninguna aplicación específica.

Sin embargo, detalla que los turistas deberán "cumplir con los controles de documentación y de bioseguridad que aplique cada jurisdicción provincial y/o municipal, en los diferentes destinos turísticos y/o en las rutas o caminos nacionales o provinciales".

En este sentido, Villa La Angostura ratificó que pedirá a todos los turistas que quieran ingresar a la localidad que se inscriban en la aplicación "Voy o voy". Se trata de una página web donde los visitantes deberán dejar todos sus datos. Para ellos no será necesario descargar ninguna aplicación en el teléfono, será los locales comerciales los que deberán hacerlo para así poder registrar a quienes ingresen. El fin de su uso, es poder contar con los datos necesarios en caso que se produzca algún contagio y sea necesario aislar a contactos estrechos.

En Voy o Voy deberán estar cargados los datos de todas las personas del grupo de viaje, aseguraron desde la municipalidad de La Angostura. Además, será un requisito para todos los turista sin importar si se trata de neuquinos o si provienen de otras provincias.

¿Como funciona la aplicación?

"Voy o voy", tal como se describe en su web es un "conjunto de servicios que permite disponer de la trazabilidad de vecinos o turistas en cuestión de segundos". La trazabilidad es, ni más ni menos, que conocer donde estuvo una persona a lo largo de un período de tiempo. Entonces, esta aplicación permitirá saber, por ejemplo, quienes estuvieron en un bar, restaurante o negocio cualquiera, al mismo tiempo. El fin sanitario es poder hacer un correcto aislamiento de los contactos estrechos en caso de producirse algún contagio.

"Si se necesitara tomar algún tipo de medida, la disponibilidad inmediata de la trazabilidad puede ayudar a que esas medidas recaigan sobre un grupo específico de personas, y no, en el peor de los casos, sobre toda la comunidad. Y también puede ayudar a que esas medidas sean mucho menos severas", detallan en la página de la aplicación.

Las principales características de la aplicación web, según sus desarrolladores, son:

- Es fácil, rápida e intuitiva de usar. Está optimizada para funcionar sobre el 80% de los celulares de Argentina.

- Quien atiende en un establecimientos o brinda servicios solo descarga una app que es muy liviana. La aplicación ocupa poca memoria. No ocupa lugar con datos en el celular. Tampoco requiere permisos y no es intrusiva en los celulares.

- La información que envía y recibe la aplicación a la base de datos es mínima, prácticamente no consume datos ni ancho de banda.

- El turista no debe descargar ninguna aplicación, solo debe dar su DNI al ingresar al comercio y es el prestador turísticos el que registra su paso por el comercio. No usa “QR” ni escanea el DNI o pasaporte. Así evita el intercambio de elementos entre personas, no depende de luz ambiental ni del estado de conservación del documento.

- No usa geolocalización, ya que los celulares demoran en obtener buena precisión del posicionamiento y en lugares cerrados difícilmente lo logren, por lo que la información sobre donde se toman los datos podría ser errónea.

- La información de Voy o voy está protegida por ley. Los datos se utilizarán en caso de ser necesario contar con la trazabilidad por motivos oficiales. Los datos no serán comercializados.