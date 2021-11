Siguen los reclamos por los colectivos que unen San Antonio con Las Grutas

Los vecinos de la localidad siguen haciendo oír sus quejas porque, a un mes del inicio de la temporada, los colectivos inter urbanos que unen Las Grutas con San Antonio siguen circulando cada una hora, y, pese a que todas las actividades se flexibilizaron, no recuperaron las frecuencias que solían manejar, que partían cada 30 minutos.

“Estoy tratando de cerrar los trabajos de temporada y es imposible organizarme. En pleno verano son varios los turnos que hay que cubrir, y si no vuelven a circular cada media hora será imposible manejarse” explicó Estela, una vecina de San Antonio que cada año espera esta época para trabajar de empleada doméstica en los complejos y departamentos que abren sus puertas de cara al verano.

“Somos muchas las que estamos así, sin saber si podremos realmente aprovechar como lo hacemos cada año los puestos que se abren en el balneario” amplió la mujer.

Su inquietud es compartida por otros residentes, que no sólo ven complicada la organización de su agenda laboral de temporada sino también el día a día, porque la comunicación entre San Antonio y el balneario es vital y muchos residen, trabajan o estudian en las plantas opuestas, y deben movilizarse a diario para cumplir con sus rutinas.

“Es inentendible como todavía no tenemos una respuesta. Ese tramo, que une SAO con Las Grutas, depende de la Provincia. Por eso tiempo atrás pudimos hablar con el titular de transporte rionegrino, Juan Ignacio Ciancaglini, que justificó a la empresa diciendo que Nación no devolvió la totalidad de los subsidios, y por eso se les complicaba normalizarlos. Pero tampoco habló de ninguna gestión como para pedir regularizar la situación. E incluso nos invitó, en una actitud que todos los concejales rechazamos, a hacer una encuesta para ver en qué franjas horarias era más necesario que circulasen como antes, cada media hora. Cuándo es necesario que pasen así durante todo el día. Es más, antes de la pandemia se había pedido, en distintas ocasiones, que se pasaran cada 15 minutos, debido al crecimiento de la demanda” expresó, hace unos días, la edil Marcela Dodero (FDT).

Hasta ahora la empresa que presta el servicio, que es “Transporte Las Grutas”, no brindó declaraciones acerca de cuándo prevé normalizar la circulación, pese a los insistentes reclamos de la gente. Lo único que explicó, meses atrás, es que, para ellos, no se había recuperado “el caudal de pasajeros que existían pre pandemia”. Por eso, a su entender, no era “necesario sumar más coches y horarios”. Una visión que, hoy, contrasta con la realidad que viven los usuarios, que encuentran miles de complicaciones para movilizarse hacia sus lugares de estudio, trabajo y esparcimiento.

Por otra parte, tampoco se normalizó la circulación de los colectivos urbanos, que recorren los barrios de las distintas plantas urbanas, ya sea en San Antonio o en Las Grutas. Desde principios del año pasado esos coches, que también dependen de “Transporte Las Grutas”, no están funcionando. Esos recorridos se acuerdan con el Municipio, que también recibió muchos reclamos para que se restablezcan. Hasta ahora, sin embargo, la municipalidad tampoco se ocupó del tema.