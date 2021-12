Silvia Suller habló de los rumores de romance con Diego Lagomarsino

El mundo de la farándula no deja de sorprender. En las últimas horas había aparecido un rumor que a muchos dejó desconcertados: un posible romance entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino.

La exvedette y el perito informático, que trabajó con el fiscal Alberto Nisman, habían estado en el centro de la atención por una foto en la que ambos lucían sonrientes.

Juan Etchegoyen, conductor de “Mitre Live”, había disparado la noticia en Twitter: “Hubo un encuentro íntimo entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino en la casa de la mediática. Él se ofreció a ayudarla por un tema personal y pegaron onda. ¿Romance en puerta?”.

Primicia. Encuentro íntimo entre Silvia Süller y Diego Lagomarsino en la casa de la mediática. Él se ofreció a ayudarla por un tema personal y pegaron onda. ¿Romance en puerta? pic.twitter.com/NS6TvQIQ0D — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) December 1, 2021

Finalmente el rumor fue desmentido por la propia Suller. «Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. El me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”, aclaró la exvedette a TN Show.

«Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”, explicó Suller.