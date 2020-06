Sin banda: tres proyectos solistas surgidos en cuarentena

En época de pandemia donde lo mejor es quedarse en casa, algunos artistas lograron encontrarle el lado positivo, transformando la cuarentena en un gran momento de producción. Los músicos son, tal vez, los que más fácil lo tienen. Es que con tener sus instrumentos y un lugar para hacerlo, basta.

Pero claro, hacer música en grupo es un problema en momentos donde se restringe el contacto social. Es por eso que explorar en los caminos solitas, o potenciarlos, es una salida posible.

Así lo pensaron los regionales Gabriel “Tano” Cuozzo, de Cielar; Gastón Delucca, ex-Papeles, con “El peligro de los Vientos”; y Mauro Chinea, con Kianea.

Los tres músicos aprovecharon la soledad de la cuarentena para, en algún caso, iniciar un camino solista, y en otro acelerar un proyecto artístico ya iniciado y que en estos tiempos los encuentra en soledad, separados de sus compañeros de escena.

“Solo nunca más”: el primero de muchos singles

Gabriel “Tano” Cuozzo salió a las redes como solista esta semana, cuando lanzó su single solista “Solo nunca más”, aprovechando el tiempo libre que le deja el aislamiento social por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, este camino solista no es una idea nueva, es algo que en alguna medida el “Tano” venía trabajando y pensando, siempre en paralelo de su banda Cielar.

Hace seis meses comenzó a grabar un disco de blues y rock and roll con canciones propias, pero en las que participan instrumentistas del género de la zona. Este parate obligado de los encuentros sociales, dejó en pausa ese proyecto, pero abrió la puerta a uno que, hasta ahora, era solo un pensamiento.

“Venía pensando en largar una carrera solista por el costado de Cielar, capaz que por inseguridad no me animaba, pero con la cuarentena me decidí a probar. No sabemos qué va a pasar con esto, no sabemos cuándo vamos a poder volver a tocar y ensayar, ni de qué manera; entonces es un buen momento para hacer cosas propias que las puedo resolver en casa”, confió el músico a la misma vez que sostuvo que se trata de un proyecto que, por ahora, no tendrá un correlato de shows en vivo.

“Es una canción que yo tenía hace unos meses atrás, a la que me faltaba escribirle la letra. Y a raíz de charlas con amigos y amigas a los que el tema de la cuarentena los agarró viviendo solos o separados de sus parejas, me puse en la piel de ellos y escribí ‘Solo nunca más’”, Gabriel Cuozzo.



“Solo nunca más” es, entonces, el primero de unos cuantos temas que el músico pretende ir mostrando a través de las redes. Serán todos temas que no encajan en el mundo de Cielar y que tampoco conjugan en el disco blusero y roquero que Cuozzo tiene entre manos.

El primogénito es un single que tiene mucho que ver con los tiempos que corren.

Es un tema que estaba listo, pero sin letra. La cuarentena se presentó, entonces, como el mejor momento para concluirlo; y también sirvió como fuente de inspiración.

“Es una canción que yo tenía hace unos meses atrás, a la que me faltaba escribirle la letra. Con todo este tema, y a raíz de charlas con amigos y amigas a los que el tema de la cuarentena los agarró viviendo solos o separados de sus parejas, me agarre de eso, me puse en la piel de ellos y escribí ‘Solo nunca más’”, contó el Tano.

Más allá de esta senda solitaria, el músico cipoleño también sigue activo con sus compañeros de ruta de Cielar.

La banda está en plena producción de su tercer material audiovisual “desde casa”.

Pero también se animó a la producción desde casa. A fines de marzo, cuando todo empezó, lanzaron “Cuarentena”, un tema alusivo a los tiempos que corren, y que, pospandemia, se sumará al material que estaban a punto de grabar y que quedó postergado por las medidas de prevención por el coronavirus.

“Pudimos encontrar la manera de seguir trabajando, estamos bastante activos. Por lo menos una vez por mes, tratamos de subir algún material audiovisual a las redes, y también estamos con cosas de cada uno. Agarrándonos a las nuevas maneras de compartir música y hacer, y descubriendo todo eso que es gigante”, cerró Cuozzo.

“Perdido en el tiempo”: un EP de escucha rápida

Gastón Delucca, ex Papeles, lidera su propio proyecto musical.

¿Quién no se sintió perdido en el tiempo alguna vez?

Gastón Delucca lo sintió y no sólo eso, sino que decidió plasmarlo en el segundo EP que sacará como parte de su proyecto El Peligro De Los Vientos.

Este segundo material saldrá a la luz el próximo 25, cuando estará disponible en todas las plataformas online, y lleva el nombre de “Perdido en el tiempo”.

Es una placa de cinco temas, que comenzó a gestarse el año pasado pero que fue culminada en plena cuarentena, aprovechando el tiempo que el aislamiento social otorga.

“El año pasado ya tenía ganas de hacer un nuevo EP, entonces empecé a hacer un poco de maquetas. A fines de marzo de este año ya estaba metido con el EP y con esto de la pandemia utilicé bastante tiempo para meterme de lleno en eso, cerrarlo y darle forma”, confió Delucca sobre la producción de “Perdido en el tiempo”.

A mí me gusta hacer los EP para que puedas ir caminando y escuchando, y que sea simple. Para mí, a diferencia de un disco, es que el EP es algo corto, breve, más dinámico". Gastón Delucca.



Será un material discográfico ideal para una escucha rápida, tal vez mientras se hacen tareas varias en la casa, o mientras se camina por la calle, para aquellos lugares donde ya está permitido un mayor tránsito.

“Básicamente el EP va a consistir de cinco canciones. A mí me gusta hacer los EP para que puedas ir caminando y escuchando, y que sea simple. Para mí, a diferencia de un disco, es que el EP es algo corto, breve, más dinámico. Mi primer EP tenía un poco de eso de la escucha rápida, de disfrutarlo de otra manera”, confío el músico

Y siguió: “Quería volver a hacer lo mismo, aunque obviamente habla de otras cuestiones”, detalló Gastón quien además de tener un camino solista forma parte de Papeles, banda que se encuentra en un stand by desde el año pasado y que seguirá así por un tiempo más.

Desde su génesis misma, El Peligro De Los Vientos estuvo pensado como un proyecto solista pero que también pudiera funcionar como banda.

Eso sucedió en el verano, cuando Gastón convocó a un puñado de músicos y amigos para que lo acompañen en escena. “El verano que pasó me junté con Juanjo, el bajista de Papeles; con Coco González que es el cantante de Niño Kamikaze y con Sacha Arrupe, baterista de Vrule; y salimos a tocar las canciones”, recordó el titular de El Peligro De Los Vientos.

Esa idea sigue en pie, sólo falta que se supere la pandemia y que los escenarios vuelvan a encenderse. “Sigue siendo un proyecto mío donde yo compongo y hago toda la cuestión, pero sigue en pie la idea de la banda. Cuando se termine todo esto, la idea es salir a hacer shows”, confió Delucca.

Un gran momento para los planes postergados

El próximo 28, será un día que quedará marcado en la agenda de efemérides de Mauro Chianea.

Es que saldrá su primer material como solista: un EP de cinco temas, con un tinte bastante personal.

Falta un poco, pero para calmar la ansiedad, ya se conoció a “Paradigma”, el primer single del material que el músico realizó como parte del proyecto solista que denominó Kianea.

“La idea del proyecto solista nace porque estas canciones que fui haciendo a lo largo de los años, que hay algunas que son viejas, no se encasillaban mucho con las bandas con las que yo estaba tocando. Entonces quedaron ahí, se fueron juntando”, contó el músico desde su casa en Buenos Aires, con unos mates en soledad y a la espera de su clase de bajo.

Le estoy sacando el mayor jugo posible a la cuarentena porque los días que no trabajo estoy acá laburando en mi home studio para distintas cosas. Me vino bien porque pude adelantar un montón de cosas, como este lanzamiento que requería cierto trabajo en cuanto a lo estético y no estrictamente lo musical". Mauro Chianea.



Entonces, este primer material reunirá “canciones de hoy, de ayer y de siempre”, como lo definió Mauro en sus redes.

Es que no sólo estarán esas que se acumulaban, sino también algunas más actuales. Y más adelante habrá algunas compuestas especialmente para este nuevo viaje musical. “Ahora, una vez que ya grabé todo, es como que ya toma entidad el proyecto, entonces ahora voy a componer exclusivamente para esto”, confió el músico valletano que hace tres años se encuentra radicado en la capital del país.

Kianea tomó vuelvo a la vuelta de un viaje y aterrizó en esta cuarentena con la presentación del primer corte de un EP que tendrá cinco temas y que será “bastante pop”, según su autor.

“‘Paradigma’ tiene un contenido un poco más social y que, la verdad, aplica a la realidad que se viene viviendo acá y, particularmente, ahora en la cuarentena”, contó el músico a la vez que señaló que el resto de las canciones “hablan mucho de lo personal y de los vínculos personales”.

Así las cosas, la cuarentena fue para Chianea un tiempo propicio para concretar un proyecto muchas veces postergado.

“Le estoy sacando el mayor jugo posible a la cuarentena, porque los días que no trabajo, estoy acá laburando en mi home studio para distintas cosas. Me vino bien porque pude adelantar un montón de cosas, como este lanzamiento que requería cierto trabajo en cuanto a lo estético y no estrictamente lo musical. Y también para componer y seguir estudiando. La verdad siento que avancé un montón en este tiempo”, cerro el joven que comenzó su camino a los 12 años con una guitarra eléctrica que le regalaron sus padres.

Mauro pasó por el punk, el rock, el hard rock y por un rock más pop; luego llegó a la electrónica. También fue guitarrista, bajista y, luego se sumó a los sintetizadores. Hoy es músico y DJ. “Me fui abriendo a los distintos instrumentos y estilos”, resumió él sobre lo que va de su carrera.