Sin críticas al operativo, Frederic repudió el ataque al presidente

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, calificó de "inadmisible" el ataque que sufrió el presidente Alberto Fernández el sábado pasado en Lago Pueblo, Chubut, durante una visita para enviar ayuda a los pobladores afectados por los incendios forestales. La funcionaria hizo declaraciones esta mañana en Neuquén luego de inaugurar la primera reunión presencial del año del Consejo de Seguridad Interior junto al gobernador Omar Gutiérrez.

En rueda de prensa, la ministra repudió la agresión de manifestantes a la camioneta de Parques Nacionales en la que se movilizaba el mandatario, aunque no cuestionó el operativo de seguridad que lo rodeó en su visita a la provincia. "Es inadmisible el ataque a un vehículo donde está el presidente de la Nación. Eso deslegitima los reclamos que la gente que estaba ahí reunida pretendía hacer", sostuvo Frederic ante la consulta de RÍO NEGRO.

Dijo que la investigación continúa a cargo de la policía y del ministerio de Seguridad de Chubut, aunque aseguró que tuvo "conversaciones con el ministro Massoni y adelantó que hoy habría novedades en cuanto a la identificación de personas y posibles detenidos". En conferencia de prensa, el funcionario de Chubut dijo que detuvieron a siete personas en unos seis allanamientos.

"Es muy importante destacar que las razones por las cuales el presidente estaba en Chubut y se desplazó de urgencia 1.100 kilómetros eran atender las necesidades de la población, interiorizarse de la problemática que estaban atravesando la región de Lago Puelo, El Maitén y ofrecer recursos y planes especiales para que la gente recupere lo que perdió. Me quedo con eso", planteó Frederic.

El gobernador Omar Gutiérrez también repudió los hechos y valoró que "el presidente fue presto y rápidamente al lugar donde se produjeron los incendios a construir soluciones y llevar aportes importantísimos". "Esa fue la causa por la que el presidente fue un sábado a Chubut, no fue el debate interno de la provincia por la megaminería. Lo que se ejerció fue violencia institucional", aseguró.

El mandatario recogió la pregunta respecto del operativo de seguridad que no había respondido Frederic y analizó que "no podemos buscar la causal de lo que pasó en si el presidente tenía un efectivo más o un efectivo menos". "Ustedes saben que yo aquí me muevo sin seguridad. Lo hago a partir de la confianza y de tener un contacto mano a mano con cada comprovinciano, lo mismo hizo el presidente con su equipo", sostuvo.