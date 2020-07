Sin habilitación, un encuentro de golfistas fue suspendido en Roca

Efectivos de la policía y personal de la Municipalidad terminaron el sábado con un encuentro de más de 40 personas que se habían reunido en el Golf Club -de Roca- para disfrutar de ese deporte, en lo que pretendía ser el regreso a la actividad tras casi cuatro meses de cuarentena.

La alegría duró poco para los golfistas porque cerca de las 14:30, personal de la Comisaría 48 -de Mosconi- se presentó en la sede del club, que está ubicada en la Isla 32, a pocos metros del río Negro. Lo hicieron acompañados por un grupo de inspectores municipales quienes siguieron de cerca las actuaciones.

Tras varias idas y vueltas con los integrantes de la comisión directiva de la entidad, finalmente se suspendió la jornada y los golfistas tuvieron que guardar sus palos y esperar a que la normativa sea regulada desde la comuna.

Yako Verbeke, el titular del área de Deporte del municipio fue quien hoy le puso un poco de claridad a la polémica. Es que, en realidad, el viernes por la noche se conocieron las normativas a nivel provincial que habilitaba las actividades deportivas, tanto individuales como las de equipo.

Pero al parecer, los golfistas se apresuraron en abrir nuevamente las canchas del Golf Club porque si bien había una autorización provincial, ese deporte todavía no había sido regulado a nivel local por la comuna. “Todavía no estaba establecido el protocolo”, dijo el funcionario.

Para Verbeke fue muy poco el tiempo para acomodar una normativa para el golf. Y fue así que las ganas de regresar a la actividad al aire libre por parte de los golfistas, terminaron con un acta por parte de los inspectores municipales.

En resumen, con un protocolo en mano, a partir de hoy lunes (20/07) los amantes de ese deporte ya pueden regresar a la actividad.

“En este caso en particular, no se puede hacer un torneo pero sí se puede jugar un partido individual. Esto sucede en la mayoría de los deportes; se pueden realizar pero está prohibido compartir elementos y se debe respetar la distancia social”, dijo.

Los jugadores de rugby -aclaró a modo de ejemplo- pueden volver a la actividad pero no pueden pasarse la pelota.

También ofreció a todos los deportistas pasar por las instalaciones del gimnasio Gimena López, donde se les entregará un instructivo con el protocolo correspondiente a cada actividad.

“Por ejemplo, si quiere, el plantel del Deportivo Roca (fútbol) puede volver a la actividad. Lo que no puede hacer es compartir la pelota; pero ya se puede regresar a la preparación física. En el caso de paddle, se pueden disputar partidos de a dos personas pero no en parejas por que allí ya no se respetaría la distancia“, explicó.

El funcionario llamó a los deportistas a retomar sus actividades respetando los protocolos para evitar nuevos contagios.

