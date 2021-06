Sin novedades sobre el pedido de que dejen de operar los barcos de madera en SAO

La necesidad de renovar la flota pesquera que opera en el muelle de San Antonio Oeste, que está compuesta por 37 embarcaciones de las cuales 6 son de madera, todavía no encontró el eco de las autoridades.

Justamente esos 6 barcos son los que piden reemplazar, porque no garantizan la seguridad de sus tripulantes. El tema volvió a cobrar relevancia a fines de enero de este año, cuando se hundió uno de ellos (el ‘Golfo Azul’), y sus 8 tripulantes sobrevivieron de milagro. Ocurre que el material es demasiado permeable, y puede desencadenar contratiempos que precipiten un siniestro en Altamar.

Sin embargo, desde el naufragio de enero hasta hoy, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que nuclea al personal de marinería, sólo consiguió el compromiso de la gobernadora Arabela Carreras de no admitir la incorporación de nuevos barcos de esas características. Pero nada se pudo gestionar en torno al recambio de las 6 naves construidas de ese material.

“Es una decisión política. Cuando ocurrió la última tragedia hacía 3 años que reclamábamos por esto. Tras el episodio tuvimos reuniones, pero el asunto va muy lento. Ni siquiera se conformó la comisión de pesca en la Legislatura, que es la que debería tratar estos temas. Y el pedido quedó sujeto a todos los cambios que están en estudio, para crear una nueva ley de pesca” manifestó Patricio Calfuquir, uno de los referentes del Somu a nivel local.

“Es lamentable, pero no depende de nosotros apurar las cosas. Aunque seguimos insistiendo en el riesgo que implica tener operando naves como ésas” destacó Calfuquir. “Obviamente que el Estado deberá acompañar en el caso de que los que deban hacer cambios no cuenten con la posibilidad. Pero es algo que habrá que definir, y todavía no hay novedades” cerró el gremialista.