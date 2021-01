Tras el hundimiento, definirán si dejan de operar los barcos de madera en San Antonio

El recambio de los 6 barcos de madera que aún quedan en la flota local, compuesta de 37 embarcaciones. Ése es el pedido de los integrantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu). Para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con el ‘Golfo Azul’, la nave que se hundió en la madrugada del miércoles, dejando, por fortuna, a su tripulación ilesa.

“Le mandaremos una carta a la gobernadora Arabela Carreras solicitándole esto. Y, además, ayer estuvimos reunidos con el intendente Adrián Casadei, que nos aseguró que organizará una reunión la semana próxima a la que convocará a todas las partes interesadas, a los empresarios, autoridades y gremios, para avanzar en la posibilidad de pedir una renovación de la flota” relató Juan Pablo Gattoni, el titular del Somu.

“El pedido lo hicimos hace bastante, pero ahora que pasó esto queremos que se piense en la seguridad de la gente, y que se vea la manera de reemplazar esos barcos de madera que quedan por barcos de hierro. Incluso si es necesario apoyar con créditos a los empresarios para que esto se haga cuanto antes” dijo Gattoni.

Cabe recordar que la nave hundida era de 1974, y su estructura era de madera. Ese tipo de buques sólo se utilizan actualmente en tres puertos de nuestro país, a saber, en el de San Antonio, en Mar del Plata y en Rawson, en Chubut. Aunque esta última provincia, a pedido de la comunidad pesquera de esa zona, tomó la decisión de reemplazar esas naves por otras más modernas, y las pocas que quedan activas sólo podrán operar hasta octubre de este año.

“Es real que el mantenimiento y la reparación de un buque de chapa es más eficaz que cuando es de madera. Y por eso, aunque no existen disposiciones nacionales que obliguen a sacarlos de circulación, tal vez en algunos puertos están respaldando el pedido de reemplazarlos” manifestó César Insaurralde, el flamante titular de la Prefectura local, que asumió en su cargo un día antes del hundimiento.

“La decisión del recambio no depende de un solo actor, hay que ponerse de acuerdo con toda la comunidad pesquera y las autoridades, pero no me parece desacertado lo que está pidiendo el Somu” manifestó el Prefecto.

Con respecto al barco hundido, aseguró que tenía aprobados los controles técnicos. “El último control completo que tuvo fue entre fines de 2018 y principios de 2019, y fue aprobado. Además, luego tuvo otra reparación, y se constató que estuviera en condiciones” aseguró. Sin embargo, tras esa reparación, tuvo un par de salidas y luego se precipitó su naufragio.

En relación a la ubicación del buque, Insarraulde dijo que quedó “fuera del canal de navegación, a 6 millas de la costa y a 80 metros de profundidad”, por lo cual, según aclaró “no podría interferir en la operatividad de otros barcos que pescan en la zona”.

Por último, el Somu manifestó su inquietud por los 8 tripulantes que sobrevivieron. “Estamos gestionando todo para que reciban rápido asistencia psicológica. Y que 4 de ellos, que no son de San Antonio, puedan regresar a sus hogares. Son compañeros de Mar del Plata y Necochea. Por eso, a través de la ART, estamos organizando el retorno, para que vean a sus familias” finalizó Gattoni.