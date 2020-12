Sin responsabilidad en Villa La Angostura

Como visitante asiduo a la maravillosa ciudad de Villa La Angostura, y no haber regresado desde febrero pasado, respetando todas las medidas que las autoridades tanto locales, provinciales, como nacionales han definido, siento que en la villa no se hacen las cosas como se deberían.

Al arribar a la localidad el viernes 18, al ingresar, no fui detenido por nadie, ni me tomaron la temperatura, ni una sola pregunta… me sorprendió.

El sábado salimos hacia la playa de Río Bonito caminando, eran como las 15:30 horas. Poca gente al principio, luego se fue llenando; y nos llamó la atención que la gente que caminaba por el sector, la mayoría, no usaba barbijos ni cuando se acercaba a otras personas.

El domingo fuimos al centro a dar una vuelta por la ciudad en nuestro vehículo.

Sentados en la calle, en la esquina céntrica de Av. Arrayanes y Boulevard Pascotto, nos llamó la atención la cantidad de personas sin barbijos y los agentes municipales con chalecos naranjas que solo alertaban a los automovilistas que no llevaban barbijos colocados dentro de sus vehículos, sin decir nada a las decenas de personas que en ocasiones pasaban a metros de ellos. Pude ver familias enteras disfrutando como si nada pasara en este mundo.

Otros caminaban sin tener ni colgando el barbijo, ni a la vista, como algo normal. Muchos jóvenes. En un momento veo que agentes municipales se acercaban a mi vehículo con actas de infracción en mano, estacionado sobre Boulevard Pascotto. Me acerco para consultarles por qué nos estaban infraccionando y me indicaron que solamente estaban haciendo “llamados de atención”, en forma muy detallada por duplicado o triplicado, en una zona donde no existe cartel ni advertencia alguna, ni vereda, donde al menos 5 vehículos estábamos ahí, a metros de la confitería.

Otros comerciantes que me crucé sin barbijo se lo pusieron al avisarles, pero me llamó la atención la cantidad que no le da importancia al protocolo realmente.

También crucé a varios deportistas de azul que iban en dirección al polideportivo, unos 5 o 6, todos sin barbijos.

Vengo de una ciudad como Neuquén Capital donde el virus estuvo en la calle desde marzo prácticamente. Traté de salir lo mínimo posible, aunque por mi actividad tuve que trabajar y desplazarme, y los protocolos han sido parte de mi vida en los últimos 9 meses. He tenido amigos contagiados, personas cercanas que han fallecido, y entiendo que no es algo simple.

Sin ir muy lejos en Bariloche pueden conocer cómo se ha disparado el virus y no están tan tranquilos con el tema.

En fin, espero que entiendan la importancia de cuidarnos entre todos, y cuidar al turista que llega a la ciudad, es realmente importante.

También insto al personal municipal a exigir cumplir los protocolos en los comercios dando “llamado de atención” en forma inicial, y si no cumplen que se sancionen como corresponden.

Darío Hernán Irigaray

DNI 23.866.327

Neuquén