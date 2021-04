Sin servicio de teléfono

Hace ya más de diez días que mi teléfono fijo 02942-430248 dejó de funcionar, y ello ocurrió cuando -se supone que personal de Telefónica estuvo trabajando en mi domicilio, dejando cables tirados en total desprolijidad y, a partir de ese momento, no tengo teléfono. Esto ya me sucede por segunda vez.

He reclamado hasta el cansancio y siempre con resultado negativo. Me dicen: “Llame al 112 desde un teléfono fijo”. No hay aquí teléfonos públicos (cabinas) para poder comunicarse, y se debe recurrir a la buena voluntad de algún vecino, y no cualquiera está dispuesto a facilitar su teléfono.

Esto da la pauta de la ineficacia e irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de atender y solucionar el problema que se les plantea y les compete.

En nuestro país, en donde se nos agobia con impuestos, nuestro tributo también contribuye para que se les pague a ustedes

Entonces cumplan con su obligación.

Si no es así, ¿para que están entonces?

Jorge Temi

DNI 7.567.867



Zapala