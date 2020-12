Sin voz unánime, las PASO todavía tienen banca en Neuquén

Las presiones para suspender en 2021 las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no decantaron aún en decisión tomada, en buena parte porque persisten opiniones divididas entre su éxito y su fracaso, a casi diez años de su inauguración. En Neuquén, tampoco hay unanimidad y sólo el Movimiento Popular Neuquino anticipó un voto a favor de no realizarlas el año que viene.

La provincia tiene 169.888 electores afiliados a algún partido político, un 33,46% del total del padrón según datos oficiales actualizados a 2019. Es la séptima provincia con mayor participación orgánica en agrupaciones detrás de Jujuy, Corrientes, Catamarca, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Del total de cinco veces que se celebraron las PASO en el territorio, cuatro fueron con disputas internas.

La diputada nacional del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, fue una de las primeras en manifestarse a favor de la suspensión pese a que el partido provincial es el que más utilizó la herramienta. La legisladora presentó un proyecto en 2019 para eliminar las PASO y este año insiste con la propuesta. Planteó como prioridad “ahorrar económicamente” porque evaluó que “Argentina no está en condiciones de gastar un solo peso más en política”.

Guillermo Carnaghi del Frente de Todos, en cambio, manifestó que son “una buena herramienta” y que la única razón atendible para evaluar su suspensión podría ser la sanitaria, en función de cómo evolucione la pandemia si es que ocurre una segunda ola de casos.

“No lo hemos conversado como bloque, pero yo estoy a favor de las PASO. Son un buen sistema para dirimir internas de cara a la sociedad y las propusimos para la provincia cuando se discutió en la Legislatura la reforma electoral”, planteó. Si bien el peronismo de Neuquén sólo compitió internamente una vez, Carnaghi defendió que “se han usado mucho distritalmente”. “Quizás no tanto en nuestro espacio, pero eso no quiere decir que no sirvan”, observó.

También el diputado de Juntos por el Cambio, David Schlereth, dijo días atrás que “las PASO son una herramienta muy buena”, aunque evaluó que “no tienen razón de ser cuando no hay más de un candidato”. “Como muchas cosas, con el devenir del tiempo se terminaron desvirtuando en muchos casos”, analizó, aunque aclaró que “en esta coyuntura, eliminar las PASO tiene que ver más con el ejercicio del poder del oficialismo que con mejorar el sistema electoral”.

Desde el FIT, la alianza de izquierda que nació al calor de las PASO en 2011, el exdiputado Raúl Godoy se manifestó en contra de lo que consideró “un acto demagógico para ahorrar dinero”. “Nos opusimos en su momento a las PASO por considerarlas un mecanismo proscriptivo y lo seguimos sosteniendo. Pero esta especulación de cambiar las leyes electorales a meses de una elección es una maniobra de la que no queremos ser parte”, sostuvo.

El dirigente ceramista, quien ganó la interna de la alianza en 2015 por la candidatura a diputado nacional, descartó que haya un argumento económico o sanitario para no realizar la elección de agosto. “Para nosotros tiene que ver con saldar internas entre los grandes partidos”, planteó.

En números 2.031 es el número de afiliados que necesitan los partidos para mantener su personería en Neuquén. 33,46% del padrón provincial es afiliado a algún partido, según datos de la Cámara Electoral.

El MPN, la fuerza política que más las utilizó

Cuatro de las cinco Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se hicieron desde el 2011 se usaron para dirimir internas partidarias en Neuquén. Tras un primer año en el que nadie quiso o se animó a probar el mecanismo, en el 2013 fueron tres los partidos que pusieron a consideración del electorado sus candidatos: el Frente para la Victoria, Compromiso Cívico Neuquino y el MPN con su interna más memorable, la que llevó a Guillermo Pereyra al Senado.

En el 2015, los partidos perdieron envión y sólo el oficialismo provincial y el FIT fueron a internas, en coincidencia con los comicios presidenciales. En 2017, nuevamente fue el MPN el que puso a sus precandidatos a competir y lo mismo hizo Cambiemos con un ala dura vinculada al PRO y otra que recogía referentes de la UCR y la CC-ARI.

En el 2019, la utilización de las PASO fue casi testimonial. Solo el MPN llevó dos listas para disputar las candidaturas de senadores y diputados, pero ganó por arrasadora mayoría el sector oficialista con Guillermo Pereyra a la cabeza.

En Juntos por el Cambio se había oficializado una lista alternativa en la categoría de diputados para competir el lugar a Francisco Sánchez. Sin embargo, el precandidato Juan Peláez se bajó un mes antes de la elección por presión de la entonces alianza de gobierno: denunció que no le permitían adherirse a la boleta presidencial de Mauricio Macri.