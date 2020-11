Carreras comparte la propuesta de la suspensión de las PASO

La gobernadora Arabela Carreras entendió que las PASO del año próximo debería suspenderse para reducir los “encuentros en espacios cerrados” y, además, porque “quedó demostrado que en Río Negro no ha tenido funcionalidad”.

En los últimos días, distintos mandatarios provinciales plantearon reparos por las Primarias, incluso algunos llegaron con pedidos expreso al presidente Alberto Fernández.

En una entrevista con Río Negro, Carreras coincidió con esa postura. “Será un año electoral con múltiples encuentros en espacios cerrados y creo que hay disminuirlo lo más que se pueda”.

Aclaró que era una opinión suya y que deberá evaluarse en los ámbitos partidarios, en referencia a la conducción de Juntos, que lidera el senador Alberto Weretilneck. Pero, insistió en su rechazo a las Primarias, pues “en Río Negro ha quedado demostrado que no cumple función, pues solo es una elección para ratificar los candidatos únicos de cada partido. Por eso, no la veo. Es una elección demasiada cara cuando no tiene funcionalidad”.

El sanjuanino Sergio Uñac punteó con el pedido de suspensión y, luego, se sumaron el correntino Eduardo Valdés y el misionero Oscar Herrera Ahuad. En principio, desde el gobierno nacional desestiman esa posibilidad.

Cualquier modificación de las Primarias -que serán en agosto del año próximo- exigirá reformas de la ley Electoral.

Río Negro elegirá a dos representantes a la Cámara de Diputados por el vencimiento de los mandatos de la radical Lorena Matzen y la justicialista Ayelen Sposito (que reemplazó a María Emilia Soria).